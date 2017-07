Con cuatro partidos se cerrará la primera rueda

Fotos PARADA DIFÍCIL. Olímpico, campeón del Iniciación, no arrancó bien y hoy tendrá un exigente compromiso ante Lawn Tennis.

01/07/2017 -

El Torneo Super X de la Unión Santiagueña de Rugby culminará esta tarde la primera rueda de la fase clasificatoria con cuatro partidos distribuidos en esta ciudad, Loreto y Clodomira.

Las propuestas serán variadas y despertaron una gran expectativa entre los aficionados de la ovalada, que tendrán la chance de observar partidos en los que se espera muchas emociones por todo lo que hay en juego.

El puntero de la Zona A, Old Lions recibirá a Santiago Rugby a partir de las 16, en tanto que Club de Amigos, líder de la Zona B, visitará a Loreto media hora antes (15.30), en partidos en los que ambos parten como claros favoritos, aunque no deberán confiarse si no quieren tener disgustos.

En Clodomira, desde las 16.30, el local recibirá al escolta de la Zona A, Añatuya, en un atractivo duelo, ya que ambos vienen de ganar la fecha pasada.

A Clodomira la victoria le permitiría superar a Unse y hasta tener la posibilidad de alcanzar a su rival de hoy; para Añatuya un triunfo significaría seguir de cerca al líder Old Lions.

Por la Zona B, desde las 18.30 y en el partido que asoma como el más parejo de la jornada, Santiago Lawn Tennis Club recibirá al campeón del Iniciación, Olímpico, que no arrancó del todo bien este torneo pero busca recuperar terreno.

Los rojiblancos perdieron la punta y el invicto la semana pasada e intentarán recuperarse para seguir arriba en el grupo

Regional Juvenil

La jornada de hoy también tendrá el atractivo de los clásicos en juveniles entre Old Lions y Santiago Lawn Tennis, por la tercera fecha del Regional Juvenil. A partir de las 14, se enfrentarán en M-16 y M-17, en tanto que desde las 15.30 jugarán en M-19. Ya la semana pasada jugaron en M-15 con victoria para el León. Por su parte Santiago Rugby, visitará en Salta a Tiro Federal con sus cuatro divisiones.

Para finalizar el programa de esta tarde, desde las 14 en Campo Gallo, se realizará otro Encuentro Infantil de Desarrollo organizado por la USR.