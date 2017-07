Las pericias al celular de Amaya serán claves para esclarecer el femicidio

Fotos POSTURA. Pese a las firmes sospechas en su contra, Amaya niega hasta ahora la autoría del asesinato.

01/07/2017 -

Los resultados de pericias al celular de Daniel Amaya serán determinantes para incorporar elementos de prueba contundentes contra el joven sospechoso de asesinar a su ex novia, Dalma Barreto, de un disparo en la cabeza. El joven permanece detenido y hasta el momento niega su participación en el atroz femicidio.

A horas de que se cumpla una semana del brutal crimen, la investigación se centra en incorporar pruebas que permitan esclarecer cómo sucedieron los hechos.

Hasta el momento todas las sospechas recaen sobre Amaya, quien era novio de la víctima y hace siete meses estaban separados, después de que se habría enterado de que Dalma había quedado embarazada y se negaba a abortar tal como él se lo habría pedido, de acuerdo con los testimonios.

Investigación

Amaya se abstuvo de declarar en su indagatoria, no obstante habría deslizado ante los policías que él no sabía que la víctima estaba embarazada y que no tenía contacto con ella desde hace meses.

Justamente allí radica una de las aristas en las que se basan las sospechas y el porqué de la importancia de la pericia a su celular.

Antes de salir de su casa, Dalma le había dicho a su madre que se iba a encontrar con Daniel Amaya y el celular de la joven desapareció.

Otro de los puntos que complican al sospechoso es que se encontraron rastros de pólvora en sus manos y quizás el más contundente, es que se le secuestró una motocicleta cuyos neumáticos coinciden con las huellas encontradas en los maizales donde fueron hallados los restos de Dalma.

Aseguran que la próxima semana será clave en la investigación.