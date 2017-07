Consulado y Migraciones, al día con la investigación

01/07/2017 -

Como un "relojito", los funcionarios del Consulado y de Migraciones ya están notificados de la detención y nuevo escenario adverso a su coterráneo. Trascendió que esta semana les habría sido remitida importante documentación, a fin de que evalúen la conveniencia, o no, de ingresar en el proceso penal, cuya última estación sería un juicio y condena. Más allá de que ambos organismos no tendrán injerencia en la suerte final del colombiano, sí se les avecina un rol protagónico en las tramitaciones, siempre y cuando luego del juicio se dé luz verde a la extradición. Hoy, la incipiente investigación deja entrever una posible condena a prisión perpetua, pero la defensa buscará tumbar los agravantes y que su cliente sea acusado por homicidio simple, reprimido con penas oscilantes entre 8 y 25 años de cárcel. Allí radica la misión (casi imposible) de la defensa. Convencer a un tribunal que la muerte de María Teresa no debe encuadrarse en un asesinato con alevosía o ensañamiento, sin negar que las 18 puñaladas agrietan y quitan sustento a esa pretensión. En ese andamiaje a largo plazo, Valev de Jensen proyectaría hacer prevalecer la hipótesis de un crimen materializado por Parra: trastornado por el Viagra y sus cinco sentidos nublados, quizá al borde o rozando ¿la inimputabilidad?.