Enseñanza religiosa en las escuelas, otro tema en agenda

01/07/2017 -

E l ministro de Educacion, Esteban Bullrich, puso en agenda el tema de la ensenanza religiosa o de cultura religiosa en las escuelas, aun cuando estan pendientes otras cuestiones candentes por discutir, como el presupuesto educativo, la evaluacion docente y el Plan Maestro. La sola mencion de la propuesta por parte del funcionario nacional y ahora precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires provoco opiniones diversas entre las confesiones religiosas, ademas de dudas en cuanto a la oportunidad para dar un debate en este sentido y su viabilidad practica. Desde las organizaciones de la sociedad civil, en cambio, el rechazo fue rotundo, por lo que advirtieron sobre un ¡§retroceso¡¨ en materia educativa y un ¡§ataque¡¨ a la tradicion laica de la escuela publica argentina. En sectores eclesiasticos aseguraron que quienes piensan de ese modo confunden Estado laico, independencia de la influencia religiosa, con laicidad -cualidad institucional de estricta neutralidad con las confesiones religiosas- y hasta con laicismo, ideologia que propugna una libertad no condicionada por ninguna religion. Bullrich se refirio al tema en al menos dos oportunidades en el ultimo tiempo, una vez en Corrientes y otra en Salta, donde considero importante el aprendizaje de las religiones como cultura general en las escuelas, y aclaro que promoverla no significaba ¡§romper la laicidad¡¨ sino que los alumnos conozcan la esencia de cada credo. El director ejecutivo de la Federacion de Asociaciones Educativas Religiosas Argentinas (Faera), Gustavo Magdalena, destaco que ¡§en la formacion integral de la persona la dimension religiosa y trascendente son importantes¡¨ y considero que su posible instrumentacion puede ser compleja, porque hay que evitar ¡§todo proselitismo y busqueda de afiliacion¡¨ a un credo determinado. ¡§Es bueno conocer la creencia del otro, para poder respetarnos y valorarnos, pero no se si es el momento, ante las dificultades del pais, para encarar una discusion sobre un tema importante como este, dado que su aprobacion deberia ser fruto de un gran acuerdo¡¨, dijo el referente de los colegios catolicos de congregaciones religiosas. Una postura opuesta al catolicismo esgrimio el pastor y abogado Christian Hooft, de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangelicas de la Republica Argentina (Aciera), quien asevero: ¡§La escuela debe ser laica, neutral. No le vemos a la iniciativa viabilidad practica, la escuela no puede imponer principios de una religion u obligar a creer en Dios a quien decide no hacerlo¡¨. ¡§La formacion religiosa de los ninos debe hacerse en los hogares, en la familia, en las iglesias, no desde el Estado. Vemos bien que se ensenen valores, la tolerancia y el respeto por lo que cree el otro, pero no cultura religiosa¡¨, respondio y fundamento la posicion evangelica en el hecho de que ¡§hay que preservar el interes superior del nino y la libertad de conciencia¡¨. Desde la comunidad judia ratificaron que la escuela publica debe ser laica, aunque no desestimaron que pueda dictarse ensenanza de las religiones a traves de materias curriculares como Historia de las Civilizaciones, Filosofia o Construccion de Ciudadania. El Centro Islamico de la Republica Argentina (Cira), en tanto, auspicio que se imparte cultura religiosa en las escuelas, a fin de poder mostrar cual es ¡§la realidad¡¨ del Islam, muy lejana -dijeron voceros de la institucion- a la creencia popular que vincula la fe musulmana con la violencia, el terrorismo y los extremismos. ¡§El Islam es una religion basada en la comprension, el conocimiento, la justicia, el dialogo y la paz entre los pueblos¡¨, aseguro la misma fuente. La propuesta lanzada por Bullrich se da en momentos en que el Poder Ejecutivo envio al Congreso un proyecto de ley de libertad religiosa, elaborado por la Secretaria de Culto en consenso con la mayoria de los credos que coexisten en el pais. La iniciativa gubernamental, que incorpora derechos para todas las religiones en forma igualitaria y suma el concepto de la objecion de conciencia, encendio, sin embargo, senales de alarma en organizaciones de la sociedad civil que entienden que el proyecto favorece la ¡§injerencia¡¨ de las religiones en el ejercicio de los derechos ciudadanos y lo publico. ƒÜ