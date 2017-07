Quinteros disfruta de su gol y de llegar a la final

Fotos PRESENTE. Joaquín Quinteros está muy ilusionado con la posibilidad que tiene Mitre de definir el segundo ascenso a la B Nacional.

01/07/2017 -

Joaquín Quinteros siempre se mostró predispuesto a atacar y lo hizo con la convicción de que en cualquier momento se le podía dar.

El delantero de Mitre fue el autor del único gol del partido y el que aseguró el pasaje de los aurinegros a la final de la Reválida por el segundo ascenso a la B Nacional.

"Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar y estoy muy contento por ello. Fue un partido difícil porque Defensores de Belgrano vino a buscar el resultado que le hacía falta para dar vuelta la historia", expresó Quinteros cuando fue abordado por la prensa en la zona de vestuarios de la entidad aurinegra.

La ilusión que tienen los hinchas es muy grande y es por eso que ayer festejaron como propia la victoria.

"Sabemos que el hincha de Mitre está muy contento y feliz por este momento y nosotros también. Hoy (por ayer) nos volvieron a apoyar como siempre y ojalá que el camino que estamos transitando sea con un final feliz para todos", añadió Quinteros.

Cipolletti de Río Negro o Gimnasia de Mendoza son los candidatos a enfrentar a Mitre en la final. Quinteros evitó la preferencia en este sentido y dijo que para cumplir con el objetivo, hay que jugar con cualquiera de los dos.

"No me preocupa tanto esa situación. Hoy estamos convencidos de que nosotros podemos hacer nuestro trabajo y de la mejor manera. No tengo preferencia por alguno de los dos equipos que puedan enfrentarnos en la final. Hay que seguir trabajando en lo nuestro y pensar en que ahora seguramente se vendrá una final difícil con todo lo que ello implica", concluyó el atacante de Mitre.