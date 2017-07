La contorsionista de ShowMatch estuvo con "Fede"

01/07/2017 -

Belén Pouchan (25) se convirtió en noticia por sus impresionantes demostraciones de contorsionismo en la pista del Bailando. Pero una pregunta indiscreta de Lizardo Ponce en La previa del show logró ruborizarla.

"¿Bailarías la salsa de a tres con Federico Bal, tu exnovio?", preguntó el panelista, y la bella bailarina terminó confesando un affaire. "No salí con él... y no me da contarlo. Por lo que vi en la tele no se puede tener una relación con Federico. No sé qué data tenés", dijo Belén.

"Tuviste un acercamiento con Federico Bal y el cupido de esta relación fue Facundo Mazzei", amplió el panelista, obteniendo la confesión de Pouchan: "¡Esto es terrible! Fue un chape, literal, adolescente. Creo que fue en un cumpleaños de Facundo. Después nos mensajeamos un tiempo, pero buena onda. Nada más. Creo que fue en la primera temporada de Stravaganza. Y no fue en Córdoba, fue en Buenos Aires’.