Axel se replanteó su vida con un disco

01/07/2017 -

A fines de agosto, cuando se cumplan tres años y tres meses después del lanzamiento de "Tus ojos, mis ojos", Axel tendrá un nuevo disco "en las bateas", concepto que en los tiempos que corren se hace extensible a las plataformas digitales.

"Éste es un disco que comenzó hace dos años cuando falleció mi mamá y me replanteé muchas cosas de mi vida. Me hizo enfrentarme con cosas mías que me gustan, y otras que no. Y todo eso lo volqué escribiendo textos que se fueron convirtiendo en estas canciones".

Como si estuviera en el living de su casa, el cantante Axel, presentó en un tono intimista y confesional su nuevo proyecto musical, que verá la luz el 25 de agosto. El artista pop contó los detalles de su nuevo álbum que todavía no tiene nombre y adelantó, siete de las doce canciones nuevas, que van de la balada pop a los ritmos urbanos.

El primer tema que sonó en esta suerte de escucha colectiva con la prensa fue una canción de redención que le escribió a su madre fallecida en 2015. La balada de tono épico, una de las más bellas de su nuevo repertorio, reflejó sus nuevas búsquedas sonoras, combinando instrumentos acústicos con una electrónica orgánica. Más cercano a la línea de cantautores como Lisandro Aristimuño, el artista confesó que esta era la canción corte del disco. A último momento, sin embargo, apareció "Que nos animemos", una canción up tempo y con guiños a los ritmos urbanos de moda, que la transformó automáticamente en el nuevo single del disco que se escuchará a partir de hoy, con la participación de la cantante Becky G.

A diferencia de su trabajo anterior, este álbum tendrá un tratamiento diferencial. Los lanzamientos de las canciones serán de a pares y cada uno de los doce temas contará con un video.

"Sin dejar de ser fiel a lo que siento como cantautor tomé nuevas herramientas tecnológicas. En este disco van a notar a dos Axel; el que hace baladas y el que hace electrónica jugando en su casa. Me gusta sorprender a la gente", contó.

Más música; uno, dos, tres temas más, con títulos bajo llave. Y algunos apuntes al paso: que "la gente quiere bailar", que su conexión con el folclore siempre está, que "ésta es la más Axel de las baladas del disco", y que pese al coqueteo con lo urbano, el límite está en la grosería.

"Nunca escribiría cosas que no me gusta cantar. Si fuera un cuadro, este disco sería un autorretrato", advirtió, y cerró el encuentro con una confesión: "Hice este disco sin expectativas. Prefiero sorprenderme a ilusionarme; y me gusta sorprender".