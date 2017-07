Yanina trató de resentida a "Pampita" Ardohain

Fotos La mujer de Diego Latorre no soportó un comentario de Carolina Ardohain

En medio de un delicado momento de pareja, Diego Latorre tomó la decisión de acompañar a Yanina en el Bailando. Su presencia abrió paso a las opiniones de los jurados, quienes hicieron alusión a la visita del exfutbolista a ShowMatch.

Pero el silencio de "Pampita" le llamó la atención a Marcelo Tinelli y la invitó a participar. La modelo opinó con dureza. "No quiero opinar, son cosas personales. Sólo espero que esta situación de la vida te cambie el corazón y que la próxima vez que hables de una mujer te identifiques desde otro lugar", lanzó "Pampita". Y Yanina no tardó en contestar: "Igual, no voy a cambiar el corazón y voy a seguir hablando y opinando lo que pienso", dijo.

El asunto no quedó ahí. En su programa "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito le pidió a Yanina que ahondara en su cruce con la jurado y, lejos de los formalismos, fue lapidaria. "Creo que no le gustan mis opiniones. Pero las opiniones que tengo para el otro, las tengo también para conmigo. Entiendo que en su momento dije que en el caso de la China Suárez creía que no hubo un cuerno. No sé si la banqué. Pero Pampita es la misma chica que mostró las cámaras de seguridad de su casa, la que insulta a los noteros cuando le pasan cosas... Por ahí ella tiene una manera que es de pelearla, agarrársela con el resto, y no puertas adentro. Yo no me las agarré con el resto porque entiendo que el notero, la prensa o el programa son los mensajeros. Son distintas maneras de comportarse. O por ahí también le afectó que haya un tipo que me bancó y a ella, en su momento, no la bancó ni la defendió nadie. No sé. Pero hay algo que la afectó, evidentemente. Vi un resentimiento. Porque nunca conté una primicia de ella ni hablé de las cámaras de seguridad, yo no vendí los audios en los que él le reprochaba temas sexuales... Yo simplemente opiné. Y voy a seguir opinando. Esto no me cambia", aseguró Yanina, tras el cara a cara con "Pampita" en ShowMatch.