Gladys "La Bomba Tucumana" es la primera lesionada del Bailando 2017

Fotos Gladys desplegó su talento con la cumbia.

01/07/2017 -

Gladys "La Bomba Tucumana" sufrió una fuerte lesión y su hijo, Santiago Griffo, brindó detalles sobre la salud de su madre.

"Tiene fuertes dolores en la cervical y en la cabeza. Fue una ambulancia a atenderla al hotel, le inyectaron calmantes y le suministraron suero intravenoso", relató a Ángel de Brito.

"Es como una cefalea muy aguda", continuó el "Bombito" sobre su madre, la primera lesionada del Bailando 2017.

"Estaba con su novio y no saben si va a poder bailar el ritmo nuevo, ‘Una que sepamos todos’’, agregó Santiago Griffo, quien continúa negando que haya iniciado una relación con su compañera de baile Barby Silenzi, la ex del " Polaco".

"No pasa nada con Barby. Vamos a llevar esto con cautela porque no quiero que se mezclen las cosas, estamos trabajando juntos. Cuando bailamos, no voy a negar que algo me pasa, pero hago fuerza para que no me pase nada. Todos me preguntan lo mismo. Ahora estoy soltero y aceptaría salir a tomar un café con cualquier mujer, ja, ja", señaló el joven cantante. Tyago viene de un noviazgo de dos años con una cordobesa, según dijo.