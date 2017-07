Michael Bublé se quebró en llanto al hablar de la enfermedad de su hijo Noah

01/07/2017 -

Michael Bublé volvió a la escena pública después de recluirse durante mucho tiempo. El músico canadiense había suspendido todas sus actividades cuando trascendió públicamente que Noah, el hijo mayor que comparte con Luisana Lopilato, tenía cáncer de hígado.

Siete meses después, y luego de recibir noticias esperanzadoras sobre la mejoría de su primogénito, el cantante recibió el Premio de las Artes Escénicas de Canadá y dio un discurso en donde se quebró en llanto y agradeció el apoyo que recibieron él y su familia.

"Mi vida entera está inspirada por lo que mi familia me hace sentir. Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi manager...", dijo emocionado. Al borde de las lágrimas, luego agradeció: "No tengo palabras para describir cómo me siento, a veces decir ‘te quiero’ no es suficiente porque lo que siento es mucho más. Mi vida también está inspirada en cómo me hace sentir mi tierra, mi Canadá".

Bublé había sido elegido para recibir el galardón el año pasado, pero por lo que pasó con su hijo Noah, en aquella oportunidad Michael justificó que no podía asistir al evento.

"Estoy aquí con total humildad, porque me han permitido ser uno de sus representantes musicales y que me otorguen este honor en lo que ha sido un momento emocionalmente difícil para mi familia. Agradezco el amor y el apoyo que me han dado y me llena de orgullo cada vez que soy capaz de estar en un escenario y decir ‘Mi nombre es Michael Bublé y soy canadiense’".

Luisana acompañó a su marido en la ceremonia y compartió en Instagram una foto.