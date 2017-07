Eva de Dominici graba una película con Juan Guilera

-

Eva de Dominici comenzó a filmar la película "No dormirás" mientras la rompe junto a Germán Palacios y Juan Gil Navarro en "La fragilidad de los cuerpos".

La actriz es la protagonista del nuevo filme donde comparte cartel con su ex compañero en la ficción de "Los ricos no piden permiso", Juan Guilera. Pampa Films produce esta coproducción con España, donde también trabajan Germán Palacios, Eugenia Tobal y la actriz española Belén Rueda. Eva de Dominici no tiene techo actoral.