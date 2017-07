Fotos Embarazada tuvo dos orgasmos y terminó en silla de ruedas.

01/07/2017 -

Lucinda Allen de 43 años, tenía relaciones con su esposo cuando sintió un fuerte dolor de cabeza tras el segundo orgasmo de acuerdo a lo que relató.

"Soy una afortunada de estar aquí pero no le desearía a nadie lo que he tenido que pasar", contó. La mujer, embarazada de seis meses, dijo que tras haber llegado al clímax por segunda vez, un intenso dolor de cabeza terminó llevándola al hospital en donde estuvo dormida por seis días.

Según se confirmó tras los estudios, el día del incidente la mujer tuvo presión baja y, luego de mantener relaciones con su marido, comenzó a sentir una fuerte jaqueca. "Normalmente no dura mucho pero esta vez no se fue y en poco tiempo me retorcía de la agonía", comentó.

A Lucinda le practicaron una craneotomía para liberar la presión en su cerebro, y por suerte se supo que el ataque no afectó al bebé, como tampoco los seis días que estuvo dormida.

El neurocirujano que la atendió, explicó que la mujer presenta una anomalía congénita en un vaso sanguíneo, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza tras experimentar un orgasmo.