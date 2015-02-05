CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Julio 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

Hoy 21:09 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.15 CINE. ESA MALDITA COSTILLA

16.45 CINE. MARMADUKE

18.15 CINE. EN SUS ZAPATOS

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 CHICAS DE VIAJE

01.15 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

14.00 MAURO

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

13.00 CÁMARA LOCA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 OCÉANO ÍNDICO

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PASAPALABRA

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEFENSORES

18.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.00 SOMBRAS DE MI TIERRA

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 PEREGRINOS DE FE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SANTIGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

CANAL 4

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

06.52 SCOOBY DOO Y EL FRANKEN-

MONSTRUO

08.25 CHIHUAHUA EL FANTASMA

10.05 LA MOMIA REGRESA

12.48 HERMOSAS CRIATURAS

15.18 EL ENCANTO DE LA BESTIA

17.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

19.18 EL DESTINO DE JÚPITER

22.00 EL HOMBRE ARAÑA 3


TCM

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 2)

08.50 ALF (TEMPORADA 2)

09.16 CASADOS CON HIJOS

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF

10.34 CASADOS CON HIJOS

11.00 TOP GUN

13.04 EL CHICO DE LA BURBUJA

14.33 ¿QUÉ TAL, BOB?

16.26 MEJOR... IMPOSIBLE

18.59 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

21.00 CARACORTADA


TNT

07.40 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

09.23 EL HOMBRE ARAÑA 2

11.43 EL AVISPÓN VERDE

13.50 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

16.30 SUPERMAN REGRESA

19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

22.00 EL HOMBRE DE ACERO

00.34 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

01.34 EL ÚLTIMO SAMURAI


CINECANAL

09.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

10.35 SUPERESTRELLA

12.00 5 FLIGHTS UP

13.50 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

15.55 EL TRANSPORTADOR

17.40 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA

20.05 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

22.00 REVENANT. EL RENACIDO


SPACE

06.28 DE LA CUNA A LA TUMBA

08.26 LÍMITE VERTICAL

10.49 RIESGO TOTAL

12.51 EL IMPLACABLE

14.50 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

17.13 CONAN, EL BÁRBARO

19.17 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL

22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO


SONY

08.00 SEINFELD

10.00 THE REAL O’NEALS

11.30 WTA MALLORCA OPEN

13.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

18.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

22.00 THE CATCH

23.00 CUANDO HACEMOS HISTORIA

A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ LUNES Y JUEVES, DE 10 A 12.30, VISITAS GUIADAS, PARA CONOCER EL MOVIMIENTO TRADICIONALISTA DE SANTIAGO. MUESTRA DE LA PLÁSTICA MARIELA DE LAITÁN.

EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS EN CUERO VACUNO, IGUANA, PIEDRA, ALPAHACA Y SEMILLAS, POR EL ARTESANO NÉSTOR RUBÉN CORDERO.

VENTA DE TRABAJOS ARTESANALES Y GRABADOS DE INTÉRPRETES SANTIAGUEÑOS.




TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3(3D):

02/07 -05/07-14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 05/07 -14:00 (cast) 17:00 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 05/07-19:50 (Cast)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

02/07 -05/07-22:15 (Subt)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 05/07-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

02/06 -05/06- 19:30 (cast) 22:30 (Subt.)

UN DON EXCEPCIONAL (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 05/07- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)

VIENE DE NOCHE (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY AL 05/07-18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 05/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO APTA TODO PÚBLICO ESTRENO

15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES MARTES Y MIÉRCOLES $60

 
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