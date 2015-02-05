CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Julio 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 21:09 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.15 CINE. ESA MALDITA COSTILLA
16.45 CINE. MARMADUKE
18.15 CINE. EN SUS ZAPATOS
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 CHICAS DE VIAJE
01.15 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
14.00 MAURO
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CÁMARA LOCA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 OCÉANO ÍNDICO
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PASAPALABRA
23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEFENSORES
18.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.00 SOMBRAS DE MI TIERRA
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PEREGRINOS DE FE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SANTIGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
CANAL 4
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.52 SCOOBY DOO Y EL FRANKEN-
MONSTRUO
08.25 CHIHUAHUA EL FANTASMA
10.05 LA MOMIA REGRESA
12.48 HERMOSAS CRIATURAS
15.18 EL ENCANTO DE LA BESTIA
17.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
19.18 EL DESTINO DE JÚPITER
22.00 EL HOMBRE ARAÑA 3
TCM
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 2)
08.50 ALF (TEMPORADA 2)
09.16 CASADOS CON HIJOS
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF
10.34 CASADOS CON HIJOS
11.00 TOP GUN
13.04 EL CHICO DE LA BURBUJA
14.33 ¿QUÉ TAL, BOB?
16.26 MEJOR... IMPOSIBLE
18.59 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
21.00 CARACORTADA
TNT
07.40 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
09.23 EL HOMBRE ARAÑA 2
11.43 EL AVISPÓN VERDE
13.50 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
16.30 SUPERMAN REGRESA
19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
22.00 EL HOMBRE DE ACERO
00.34 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
01.34 EL ÚLTIMO SAMURAI
CINECANAL
09.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
10.35 SUPERESTRELLA
12.00 5 FLIGHTS UP
13.50 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
15.55 EL TRANSPORTADOR
17.40 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA
20.05 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
22.00 REVENANT. EL RENACIDO
SPACE
06.28 DE LA CUNA A LA TUMBA
08.26 LÍMITE VERTICAL
10.49 RIESGO TOTAL
12.51 EL IMPLACABLE
14.50 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
17.13 CONAN, EL BÁRBARO
19.17 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL
22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO
SONY
08.00 SEINFELD
10.00 THE REAL O’NEALS
11.30 WTA MALLORCA OPEN
13.30 BLACK-ISH
15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
18.00 ÉRASE UNA VEZ
20.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
22.00 THE CATCH
23.00 CUANDO HACEMOS HISTORIA
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ LUNES Y JUEVES, DE 10 A 12.30, VISITAS GUIADAS, PARA CONOCER EL MOVIMIENTO TRADICIONALISTA DE SANTIAGO. MUESTRA DE LA PLÁSTICA MARIELA DE LAITÁN.
EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS EN CUERO VACUNO, IGUANA, PIEDRA, ALPAHACA Y SEMILLAS, POR EL ARTESANO NÉSTOR RUBÉN CORDERO.
VENTA DE TRABAJOS ARTESANALES Y GRABADOS DE INTÉRPRETES SANTIAGUEÑOS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3(3D):
02/07 -05/07-14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 05/07 -14:00 (cast) 17:00 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 05/07-19:50 (Cast)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
02/07 -05/07-22:15 (Subt)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 05/07-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
02/06 -05/06- 19:30 (cast) 22:30 (Subt.)
UN DON EXCEPCIONAL (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 05/07- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)
VIENE DE NOCHE (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY AL 05/07-18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 05/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO APTA TODO PÚBLICO ESTRENO
15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES MARTES Y MIÉRCOLES $60