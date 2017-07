Ingenio y erotismo como transgresión poética

Hoy 21:59 -

Desde su particular impronta, la poeta santiagueña Sofía Landsman Franzzini, contó a EL LIBERAL su experiencia en el mundo de la poesía, esa que circula a través de las redes sociales y que es compartida o “megusteada” en Facebook por sus amigos y ávidos lectores apasionado por los nuevos matices y texturas que rompen con los límites de los géneros y estilos tradicionales, y un claro ejemplo de esa irrupción es el fanpage denominado “topos bajo la lluvia”.









¿Cuál es tu mirada sobre las nuevas formas de expresión literaria en Santiago tanto en narrativa como en poesía?

-Considero que la literatura en Santiago, al igual que en muchas provincias del norte del país están experimentando una deconstrucción de la literatura tradicional, con esto me refiero a que observo, leo y escucho muchas voces jóvenes que se animan a probar nuevos matices, texturas. Una búsqueda de sensaciones, generando ambientes, jugando con la forma, la técnica. Observo una experimentación con las tradiciones provinciales que rompen con los límites de los géneros.





¿Y cómo sientes que es tu nivel de exposición en las redes sociales?

-Tengo una fanpage que se llama topos bajo la lluvia (Facebook), en donde escribo junto con otras tres poetas a las cuales admiro y quiero mucho. La página ya está por cumplir dos años de trayectoria, subimos textos, poemas junto con ilustraciones de una de las autoras o a veces imágenes de películas relacionadas con el texto. A través de esta fanpage llegamos a un público mucho más amplio que el de nuestros contactos y amigos cercanos.









¿Cuáles son las potencias y debilidades del circuito de la poesía independiente de Santiago del Estero?

-En este momento no estoy muy al tanto del respaldo que está teniendo el circuito independiente en Santiago del Estero. Yo vivo en Tucumán desde 2010, si bien soy miembro de la editorial santiagueña Larvas Marcianas, en este momento me enfoco más en la tarea de mover el material de larvas en Tucumán.









Escucho decir a varios jóvenes poetas santiagueños que no suelen tener intención de grandes ventas ni éxito social ¿Por dónde pasa tu mayor satisfacción?

-Como autora viviría deprimida si mi satisfacción pasara por las ventas o las grandes presentaciones. Mi satisfacción personal pasa por el simple y complejo hecho de crear una obra. Cuando esta obra es capaz de producir alguna sensación en el lector ya sea positiva o negativa, mi satisfacción es aún mayor.









¿Tienes un objetivo pendiente por cumplir como poeta?

-La verdad no tengo un objetivo especifico por cumplir, van surgiendo proyectos que me apasionan y me mantienen ocupada y, una vez finalizado el proyecto, surge otro.





¿Qué consejos les daría a otros jóvenes como vos que buscan un espacio en común dónde reflejar sus trabajos?

-Mi consejo sería que disfruten todo de la literatura y que no se aten a autores o estilos. Que no busquen escribir como tal autor, sino que busquen escribir con su voz propia. Que participen de la movida independiente que es muy interesante, de las lecturas y si se puede de los talleres. Que no se cierren a los pequeños círculos de amigos sino que traten de socializar los textos.









¿El lenguaje erótico en la poesía es visto como un tabú social o quienes te leen reconocen esa necesidad de transgredir el lenguaje?

-El sexo actualmente todavía es un tema tabú, el disfrute sexual por voces femeninas que rompen el estereotipo de sometimiento y no placer es muy censurado y juzgado.

Mis textos abordan en su mayoría una mirada del sexo no como un acto idealizado y perfecto, sino más bien como un acto humano y de placer entre todos sus participantes. Hay lectores que se sienten atraídos por esta forma de abordar la literatura y hay lectores que sienten rechazo y se espantan. Disfruto mucho incomodar a los lectores, sacándolos del enfoque tradicional y generando choques con un tema del que todos sabemos mucho y poco hablamos. El sexo es considerado algo muy privado y personal, y para mí lo personal es político.









¿Qué poetas son y tus referentes y autores de cabecera?

-Trato de tener una lectura variada, realizo un taller los sábados “Nuestro Iglú en el Ártico” en donde socializamos los textos, los analizamos y compartimos textos de autores que nos llamaron la atención. Para darte nombres, lo último que leí fue poesía, un libro de un autor santiagueño con el cual comparto un proyecto editorial, el libro se llama “Escala de Baufort” de Julian Miana. En general me gusta mucho en narrativa Roberto Bolaño, Mario Levrero, Mario Bellatin. En Poesía: Roberto Juarroz, Joaquín Giannuzzi.