FÚNEBRES | 2 de Julio de 2017

- Juana Susana Jiménez de Gerez (La Banda)

- Carlos Fidol Giménez (Fernández)

- Mario Héctor Rodríguez (Quimilí)

- Pascual Agustín Tejerina (La Banda)

- Inés Justina Ovejero de Kofler (La Banda)

- Inés Gerez (La Banda)

- Francisca Verón (Dpto. Moreno)

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Luis Villamil Nazario, su esposa María Amelia Zuaín participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Rubén. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Paz en el alma y esperanza en el corazón para su familia. Gringo Sily, Mirta Paoletti acompañan en el dolor a su hermano Rubén y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Ricardo Chazarreta, Marta Eugenia Barbieri y sus hijos Eugenia María y Ricardo Martín participan con pesar su fallecimiento.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Estela Ávila de Viaña, hijos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Fernando Viaña, hijos y nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán, Marta Santillán de Villafañe, Edgardo Federico Santillán, su esposa Mely Graña y Raúl Fernando Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Eduardo E. Christensen, su esposa Olga Vieira, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ DE ROSS, PASIORA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Graciela Sosa Vda. de Córdoba y flia., acompañan con profundo dolor a su esposo, hijos, nietos, hnos. y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ DE ROSS, PASIORA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Amanda Vda. de Pulvet, sus hijos Koky, Héctor y flia., Daniel y Juli, Fernanda, Elvira. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia., Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Estela Ávila de Viaña, hijos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|.





Fernando Viaña, hijos y nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Oscar Enrique Bilbao, su esposa Silvia Maud participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Lic. Miguel Boeto. Ruegan una oración en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre ". Te recordaremos por siempre Laura; Los amigos de su hija Pamela; Sil, Dany, Kelly, Ari, Adi, Flor, Coco, Feer, Naty y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Tus amigas que nunca te olvidarán; Liliana Soria, Lilian Garcia Olivera y Marcela Herrera, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Víctor Hugo Ledesma, su esposa Nena Fonzo y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Laura querida, siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz. Kita S. de Díaz, Kitty J. de Kobylanski y Prince Z. de Meossi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan difícil momento.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus amigos Alejandro Duffau, Gloria Piaggio, Natalia Duffau, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Querida Laura, descansa en paz. Participan con profundo dolor y acompañan a su querida hija Pamela y toda su flia. Sus amigos Bety, Ayelen Puga y Vico.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Matha Bessone de Ledesma y sus hijos Victor Hugo y flia, Diego Alfonso y flia, Gustavo Adrián y flia, Darío Marcelo y flia y María Eugenia Bessone, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Ing. Oscar Enrique Bilbao y compañeros de su esposo Lic. Miguel Boeto participan con dolor el fallecimiento de su Sra. esposa, ruegan una oración en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Cristina Luna y familia; Mónica Urquiza y familia participan el fallecimiento de la Sra. esposa del compañero de trabajo, Lic. Miguel Boeto. Eleva oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Flias. Dematei, Lazarte, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan elevar oraciones en su querida memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus ex alumnos y amigos de su hijo Nico: Marito y Guadalupe Santos Trouvé acompañan a la familia en este doloroso momento y la despiden con el cariño que se supo ganar.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. No hay palabras para tanto dolor. Decidimos quedarnos con tu amistad, tu sonrisa y con tu transparencia. Nos volveremos a encontrar. Tus hermanas de la vida y sus respectivas flias., Dioni y Sil. Ruegan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. La Comisión Directiva y Socios del Centro de Jubilados y Pensionados del Bº Cabildo participan el fallecimiento de su socia Laura y elevan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Estela Ávila de Viaña, hijos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Fernando Viaña, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su hija Magalí Morales, hijo político Islas Walter Eduardo y nietos Islas, Yanina, Florencia, y Francisco., participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su hermana política Norma, sus sobrinos Lore, Vero y Mario, sobrinos políticos Ángel y Nani, sobrinas nietas Marianela, Micaela y Maia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su sobrina María Aguizabal de Garay y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. El Consejo Directivo, Colegas y Personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre del Farmacéutico Héctor Morales (Pili).

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. El equipo de fútbol de Farmacéuticos C- 40 participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Héctor " Pili" Morales.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Acompañamos con profundo respeto y cariño en estos momentos de dolor a sus hijos Silvia, Magalí, Pili y familiares. El silencio abrumador y la tristeza se apoderó de nosotros hace dos meses, extrañando las charlas y saludos de nuestra querida amiga vecina Noemí. Pero queda en lo más profundo de nuestro ser los mejores recuerdos que hacen a nuestra historia de vida, sus ocurrentes chistes, anécdotas, los saludos para nuestros cumpleaños en víspera de Navidad y Año Nuevo. "Todo queda grabado en la memoria" y atesorado en nuestros corazones. Señor Misericordioso recíbela a contemplar tu rostro y abriga de consuelo a sus seres queridos, amigos y vecinos. Amén. Flia. Vecina amiga Avila; Ramonita, Luz, Profes; Lucia y Maria Teresa. Contador Ávila Amado Enrique y flia.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Ricardo Filippa y su señora Celeste Obligado, acompañan con dolor a su amigo Pili en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus amigos Mono, José, Gordo, Puchi, Ale y el Turco, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Pili en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Pablo Damián Soria y Claudia Lucio Falcione, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Pili. Elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma y resignación para su flia.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Javier Pérez Carletti, Gabriela Cano y sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Noemí y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Cecilia Bergues, acompaña a Pili y su flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Gracias por el cariño que nos diste. Nunca te olvidaremos. Carlos, Susana, Carlitos, Marcela, Martin, Cirilo y Camila Flia. Ferreyra. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Fernando Tauil y Alejandra Canllo y su hijo Agustín acompañan a la flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Luis Franzini y Rossanna Milan participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memroia.

PINTOS, FRANCISCO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus primos Antonio Storniolo y Divina, sobrinos Gustavo Antonio Storniolo y flia., Héctor Daniel Storniolo y flia., Diego Ricardo Storniolo y flia., participan su fallecimiento y ruegan al Señor lo reciba en su santa Gloria.

PINTOS, FRANCISCO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Angel Lerda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Descanse en paz don Francisco.

PINTOS, FRANCISCO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. El centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición participan con dolor el fallecimiento de su socio fundador y acompaña a su familia en este difícil trance. Elevan oraciones en su memoria.

PINTOS, FRANCISCO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Juan Carlos M. Carrizo y flia., participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hijos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTOS, FRANCISCO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. El Centro de Jubilados, Pensionados, Recreación y Turismo Tradición, se adhiere al dolor de la flia., por el fallecimiento del Señor Francisco Pintos como Socio y Vecino de esta Institución. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Señor, dadle el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Francisco Sánchez, Juan C. Barrera y J.M: Gerez, Gloria Quiroga; Elías Abdala, Antonio Acosta. Luis Congiu y familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su hijo Raúl en este doloroso momento. Elevan y piden oraciones en su memoria.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Angel Lerda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Descanse en paz doña Mary.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus amigas Blanca Correa viuda de Caldera, sus hijos Liliana, Quique Caldera y flia. participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados ayer a las 11 hs. Se ruega una oración en su memoria. Que descanse en paz.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Propietarios y personal del Kiosko El Peregrino participan el fallecimiento de la madre de su cliente y amigo Raúl. Que descanse en paz.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus amigos Mari Peralta y J. Ferreyra, Ángela Enamorato y Ricardo Llapur, Benjamín Mulky, Haydée Suarez de Ávila, Estela de Mazucco, Tota Maldonado, Marcia Passone, Fany Maguna y Amalia E. Filippa de Guber participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Raúl en este doloroso momento.

SCHINDLER PETER JOSEF, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Pepe Fili, Silvia de Fili e hijas acompañan en el dolor a la flia. ruegan oraciones en su memoria.

SCHINDLER PETER JOSEF, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Flia. Vera participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su flia. Ruego oraciones en su memoria.

SCHINDLER PETER JOSEF, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|.





La Alianza Francesa de Sgo. del Estero, acompaña con profundo dolor a su esposa Cristhine, quien fuera Profesora de esta casa de estudios. rogamos oraciones en su memoria.

SCHINDLER PETER JOSEF, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. La comisión Directiva de la Alianza Francesa de Sgo. del Estero, acompaña con gran pesar a Cristhine ante la irreparable perdida de su esposo. Elevamos nuestras oraciones para que su alma descanse en paz.

SCHINDLER PETER JOSEF, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Horacio Mishima, Beatriz Lopez de Mishima, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a Cristhine y flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE GALVÁN, MERCEDES (Mechi) Falleció el 23/6/17|. "Que la Virgen Santísima la cubra con su manto y le de el descanso eterno". Sus Vecinas y amigas del Bº Sargento Cabral; Olga de Herrera y flia., Silvia Mattar y flñia., y Pituca de Galvan y flia., participan con gran dolor el fallecimiento de quien en vida fuera una persona con muchas virtudes y fe religiosa. Ruegan oraciones en su memoria.

VALLECILLO VDA. GOÑI, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|. Verónica Pece y Claudia Herrera acompañan a su querida amiga Vanina Orieta a despedir a su amada abuelita. Elevan oraciones en su querida memoria.





ARDILES, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Fuiste una gran amiga y madre, que siempre estará en nuestros pensamientos. Te echaremos de menos. Que Dios te reciba con mucho amor. Tu sobrina Lucía, sobrino pol. Alejandro, sobrinos nietos Nicolás y Sofía invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 en Pquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su partida.

BARRAZA DE SEIJAS, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/15|. Madre, hoy hace dos año que partiste al encuentro del Señor, dejándonos una gran tristeza y dolor. Los días y meses pasaron, más no dejamos de extrañarte. Nuestra fe cristiana nos dice que vives en un lugar de paz, donde se goza de las delicias celestiales y desde allí nos cuidas y guías como lo hiciste en la vida terrenal que fue fructífera e intensa. Descansa junto a tus seres queridos, que nosotros aquí seguiremos rezando por una feliz resurrección. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa del segundo aniversario en la parroquia San Roque hoy a las 20.30 hs.

GEREZ, RAMÓN CRISTÓFORO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/04|. Su esposa Rolendia Maldonado de Gerez, sus hijos María Belén, Ivana Renata, Néstor Fabián Gerez Maldonado y su hija política Noelia, invitan a la misa de hoy en la parroquia Santa Rita de Cascia a las 20 hs. al cumplirse 13 años de su fallecimiento.

JUÁREZ, CARLOS ARTURO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/10|. Mi querido doctor hoy hace siete años de tu partida a la casa del Señor, pasan los años y no te olvido nunca y como así también miles de santiagueños a la cual vos supiste brindar junto a tu querida esposa siempre te recuerdan. Hoy estás en el paraíso celestial en el lugar de los elegidos gozando de la compañía de nuestro Padre y a nosotros nos queda la esperanza que el Señor te tenga en su santa gloria y te de el descanso eterno. Ernestino (Garza) Lazarte invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse el séptimo aniversario de su desaparición física. Se ruega una oración en su querida memoria.

SOSA DE GALVÁN, MERCEDES (Mechi) Falleció el 23/6/17|. Su hijo Rody, nietos Nadia, Daniela e Ignacio, nieto pol. Francisco, bisnietos Florcita y Panchito agradecen a familiares, y amigos especialmente a la flia. Azar Raed. por acompañarnos en estos momentos de dolor. Invita a la misa en Pquia. San Roque hoy a las 20,30 para rogar por su eterno descanso. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te colme de bendiciones".

SOSA DE GALVÁN, MERCEDES (Mechi) Falleció el 23/6/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Mechi tus vecinos y amigos invitan a la misa que te oficiaremos en tu memoria hoy a las 20,30 en la Pquia. San Roque para rogar por tu eterno descanso.

TREJO, NIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/16|. Su madre y hermanos invita a la misa que se oficiará el 4/7/17 a las 20 en la Parroquia la Inmaculada al cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento para rezar por su eterno descanso. Rogamos oraciones en su querida memoria.





CHARA DE PONS, LIDIA DEL CARMEN (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/02|. Madre: hoy hace 15 años que partiste al encuentro del Señor a veces podemos estar ausentes, pero olvidarte jamás. Solo nos queda el consuelo que desde el cielo alguien vela por nosotras. Tus hijas, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos elevan oraciones para tu descanso eterno.

GALVÁN, LUCY GRIMILDA (Orito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/07|. La alegría de haberla tenido es opacada por el dolor de haberla perdido y ya hace... 10 años! Que dura realidad, todavía la espero, la necesito por todo; porque ella era bondad, humildad, ayuda y la constante de pensar en el otro más que en ella misma. Tengo la necesidad de decirle que la quiero, que es muy importante en mi vida y que tengo la esperanza que la Virgen la acune en su regazo, la rodee de paz, de tranquilidad que a ella tanto le gustaba. Vive en mis oraciones mientras lloro y sé que la lloraré hasta el final de mis días, a mi hermana querida con su corazón tan grande. Norma.

JUÁREZ, CARLOS ARTURO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/10|. Juan D. Pinto Bruchmann, María Inés Sánchez Abal, sus hijos María Inés y Cristian Ávila; Juan Manuel, María del Pilar, María Magdalena y Pablo Dusserre y María Guadalupe; sus nietos Francisco Ávila Pinto, Federico y María Julia Dusserre Pinto recuerdan con gran cariño al querido Dr. Carlos Arturo Juárez y acompañan a quién nunca lo olvida, nuestra querida Sra. Nina, al cumplirse 7 años de su fallecimiento.





CORONEL, RAMONA (Mene) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Siempre estarás en nuestras almas y nuestros corazones". Su hijo José Ramón, su hija política Mabel Maldonado, sus nietos José María y Rita y Juan Pablo y Ale, sus bisnietos Pilar y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, RAMONA (Mene) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Siempre estarás en nuestros corazones". Sus nietos Belén, Martín y Pamela y Florencia, sus bisnietos Ana Belén, Bebo, Nacho y Martina, tataranieto Lisandro. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ VDA. DE GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus hijos Abel, Marta, h.pol. Carmen, nietos Iris, Laura, José, Víctor, bisn. elías, Máximo, Estefania part. su fallec. Sus restos fueron inhu,, encem. La Misericordia. Servicio Union Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de la secundaria Escuela Normal José B. Gorostiaga, de su hija Marta, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Sus vecinos y amigos: Carlos, Chini, Chicho, Elva, Ada y Norma Luna, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia, Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Piru: Fuiste mi tía abuela, la persona que siempre me acompañó. Te llevaré en mis recuerdos. Descansa en paz, tu hija, nieta postiza Silvana Trejo, Rubén y Valentina. Acompañan a su madrina Marta y Eduardo Gómez.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Sus amigos y vecinos Manuel Repolles y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Sus amigos Estela, Jorge y Jaqui y respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Bruno y Carlos Dorado participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ DE GEREZ, JUANA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Sus hijos Luciana y Ricardo Gerez, su hijo pol. Francisco, sus nietos Iara y Santiago participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia. C de duelo Irigoyen y Garay (SV) Serv. Soc. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OVEJERO DE KOFLER, INÉS JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su hija Teresita, su h. pol. Horacio, nietos Pedro, Santiago, Francisco part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. Jardin del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

OVEJERO DE KOFLER, INÉS JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus sobrinos Marta Elena Ovejero, Joaquín López Islas y sus hijos Joaquín y Ramiro y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO DE KOFLER, INÉS JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su sobrino Luis Ovejero, Virginia Ovejero, Francisco Ovejero e Ignacio Ovejero participan con dolor su fallecimiento.

TEJERINA, PASCUAL AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Su esposa Julia Angélica Medina de Tejerina; sus hermanos Luis, Orlando, Norma, Mercedes, Andrea, Elizabeth, Andez, Pascual, Agustín; hijos políticos Lorena, Mari, Marta, Leo, Carlos, Santiago, Fernando y demás familiares participan su fallecimiento. EMPRESA SANTIAGO.





SANTILLÁN DE FIGUEROA, ELVA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/16|. Madre, desde que te fuiste, el vacío inmenso que quedó en nuestras vidas, está intacta. Solo nos queda el consuelo de saberte en paz y al lado de Dios y la Virgen María, a quién tanto amaste en vida. Sus hijos invitan a la misa que se oficiará el día lunes 3 de Julio a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de la Banda, al cumplirse un años de su partida.





FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con cariño a su amigo Ricardo.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. El Rotary Club Francisco de Aguirre de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo del Rotary Club Fernández, Dr. Ricardo Leguizamón.

GALLO, LIDIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|."Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la Vida, quién cree en Mi, aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mi, no morirá jamás". Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 104 "Martín Miguel de Güemes" participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero, Prof. Carlos Gallo. Elevan oraciones en su memoria.

GIMENEZ, CARLOS FIDOL (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". La comunidad Educativa de la escuela Nº 814 Paula A. de Sarmiento, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la docente Norma Tolosa. Ruegan una oración en su memoria.

GIMENEZ, CARLOS FIDOL (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario Brea Pozo, acompaña con profundo a su familia y participa con dolor su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Comisión directiva, sub comisiones intermedias, masa societaria y jugadores del Club Sportivo Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex dirigente y colaborador. Ruega oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Que Dios le dé el eterno descanso al amigo "Mucho", acompañamos en este difícil momento a sus familiares. Una oración en su memoria. Negro Rodríguez y Sara participan su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Que la bondad de Dios se apiade de su alma y la tenga a su lado gozando de la paz eterna". Familia Toledo y Alfonso Ledesma participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la cristiana resignación.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Roberto Chacón, y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su amigo, Ramón Antonio (Pelado) Silva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Esposo, padre, abuelo. Toda la bondad, el respeto y la solidaridad que sembraste en la vida la cosechaste con creces en esta hermosa familia que formaste y que te extrañará enormemente. Descansa en paz. Su esposa Vilma Monticoni, sus hijos Elisabeth y Jorge, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí.

RODRÍGUEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Te fuiste dejando huellas en el alma de todos los que te conocimos. Fuiste semilla y fuiste camino poniendo en alto el nombre de Maestro y el orgullo de ser Gaucho Argentino. Sus sobrinas Rosa Alcira Rodríguez, Hebe Luz y Ana Lucía participan con profundo dolor su partida a la Casa Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su sobrina ahijada María Patricia Gil, esposo Roberto Paz e hijos participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos, acompañando afectuosamente a toda su familia.

RODRÍGUEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sus primos Mercedes Rodriguez y Martín Sixto Gil que guardarán por siempre en sus corazones todas las vivencias compartidas.Descansa en paz querido Mario.

RODRÍGUEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su sobrino Diego Gill esposa Angelica Toloza e hijos participan su fallecimiento y elevan plegarias al Alstísimo para su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su sobrina Mechi Gil, su esposo Henry Gallardo Peralta e hijas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Señor dale el descanso eterno en grandes espacios como los que supo recorrer a caballo bebiendo los vientos y las distancias. Abuelo con tu partida nos dejaste con un profundo dolor. Estarás siempre en nuestros corazones. Tus nietos Gabriela y Jorge Rodriguez, orgullosos de nuestro Maestro Gaucho.

RODRÍGUEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. "Ya está ante tu puerta Señor, dale el descanso eterno". La Comisión Directiva de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido socio fundador y amigo. Acompaña a su apreciada familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

VERÓN, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/717|. Sus hijos Nazareno, Gringo, h. pol. Marcos, nietos, nietos pol. bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio local. Casa de duelo Amaná, dpto Moreno. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.