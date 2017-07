Hacía comunicación para grandes marcas, se cansó de “vender mentiras” y emprendió por su cuenta

Hoy 22:19 -

Cansados de la rutina, Mel Robles y su novio decidieron, casi cinco años atrás, irse de viaje por el mundo. Ella se había recibido de productora audiovisual y trabajaba y él había dejado un trabajo en relación de dependencia como diseñador gráfico. Primero vivieron 9 meses en Irlanda y después rotaron durante un año entre distintos países de Europa y Asia. A su vuelta, ambos decidieron trabajar en conjunto y fundar PA STUDIO, un estudio de diseño de marcas para emprendedores y pequeñas empresas. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

Influenciada por la necesidad de vivir con poco equipaje durante su vuelta al globo, Robles vio un nicho de mercado en la industria de la moda y decidió lanzarse, sin saber nada al respecto, a emprender en el rubro textil. Así nació Moons, una marca de ropa para mujeres embarazadas que quiere que sus clientas compren menos prendas y no cambien todo lo que hay en su guardarropa cada temporada.

“Mi novio y yo veníamos de mucho tiempo ocupados en construir marcas ajenas, y en un momento me picó el bichito de tener la mía propia; tenía cero experiencia en el rubro y siempre había vendido servicios, pero me obsesioné con ganar experiencia en hacer productos, y sobre todo, productos que aportaran algo”, dice la productora audiovisual en diálogo con Mujeres que hacen. Para Robles, lo que los convirtió a ella y su pareja en “minimalistas” fue la necesidad de priorizar que los persiguió durante todo su viaje.

Mientras recuerda que a su vuelta por el mundo se fueron con una valija enorme y volvieron sólo con un carry on cada uno, la emprendedora confiesa que como ex productora audiviosual para agencias de publicidad con grandes corporaciones como clientes sabe que “lo que realmente necesitás nunca es tanto como lo que te hacen creer”. “Este proyecto fue una rebelión interna, quería romper con lo que venía haciendo hace tantos años de generar necesidades sin sentido o vender mentiras, porque aunque estaba ganando plata, hacer que la gente se endeude por un teléfono o un par de zapatillas no es cooperar con la sociedad”, reconoce.





La caja Moonsbox

Compuesta por 4 prendas (un vestido, una calza con cintura rebatible, una musculosa y una pollera), Moons permite adquirir los productos por separado pero promueve la compra de una caja –MOONSBOX– que contiene todos los básicos a $ 2.900 y ofrece su envío gratis a todo el país.

Robles dice que su edad (28) y la de su novio (32) sumadas a la maternidad o paternidad reciente de todo su grupo de amigos y el nacimiento de sus primeras dos sobrinas fueron el puntapié para atraer el tema de la ropa para embarazadas a la mesa de ideas. “Últimamente, el ‘¿y para cuándo un hijo?’ existe cada domingo de nuestras vidas, y como yo soy muy de planificar, sentí que esta era mi oportunidad de pre producir mi propio embarazo”, agrega.

Y si bien nunca fue un conflicto central en las charlas con sus amigas madres, la cuestión de qué ropa usar durante los 9 meses de gestación sí estaba siempre latente. “Yo sabía que lo que había acá era muy caro y encima descartable post nacimiento; esos factores y el concepto de packs de básicos que había visto en las grandes cadenas de afuera durante mi viaje me inspiraron para crear la MOONSBOX”.

El otro concepto detrás de la marca es, según su creadora, “una invitación a repensar la manera en que la sociedad ha tratado a las mujeres embarazadas”. “Toda la categoría de Maternity para la mujer es un nicho que no se desarrolló tanto como los productos para el bebé; y en un punto, la mujer queda relegada. Si 100 años atrás las mujeres usaban corset para esconder la panza y años más tarde se construyó una imagen muy naive o rococó de la mujer embarazada, con vestidos de corte princesa, lazos y volados, nuestra propuesta es que hoy la ropa para embarazadas evolucione a la par de cómo fue evolucionando el rol de la mujer”, sintetiza.

Tras una inversión de $ 250 mil financiada por su tío –a quien convenció viajando a su Bahía Blanca natal con un brief para venderle su idea–, Robles puso el foco en usar como insumos telas con alto contenido de spandex y en trabajar con talleres cien por ciento legales. Su próximo objetivo es, además de aumentar las ventas a través de su canal online, seguir multiplicando su presencia en marketplaces y tiendas multimarca de todo el país.