La actividad no es peor que en el kirchnerismo, pero el empleo y la confianza caen porque no hay cambios de fondo

Luego de un año y medio del gobierno de Cambiemos, los resultados macroeconómicos desilusionan a los agentes económicos. Esta desilusión es la principal explicación detrás de las actuales percepciones negativas.

Los números agregados de actividad económica de los primeros cinco trimestres de Cambiemos no son peores que los números de los cinco trimestres de Kirchenrismo que van desde Ier Trimestre (IT)’14 a IT’15 (misma base de comparación contra IT’16 a IT’17). Por el contrario, son similares. La recesión de 2016 es parecida a la recesión de 2014. A su vez, la recuperación de 2017 es bastante similar a la recuperación de 2015.

Más precisamente, la economía no está saliendo de la recesión con trayectoria en forma de “V”, sino que es lenta y suave. Sin embargo, la actual salida de la recesión 2016 es apenas un poquito mejor que la salida de la recesión 2014. En términos numéricos, la expansión interanual del primer trimestre 2017 (+0,3%) es apenas mejor que la del primer trimestre 2015 (+0,0%). También es verdad que 2017 tiene más inversión (+3,0%) que 2015, pero tampoco es para ponerse eufóricos porque la base de comparación es muy baja.

Cuando vamos a un análisis sectorial del PBI, también concluimos que la cantidad de sectores con variaciones positivas y variaciones negativas es bastante similar cuando comparamos IT’16/IT’17 con respecto al IT’14/IT’15. En el período de análisis, bajo la era Kirchnerista hubo en promedio 8 sectores en expansión y 8 sectores cayendo. Paralelamente, en los cinco trimestres de Cambiemos, los sectores del PBI en expansión son +9, mientras los que caen son -7.

Además, la composición entre sectores ganadores y perdedores tampoco ha cambiado en forma sustancial. De hecho, los cuatro sectores que generan más empleo (Industria, Comercio, Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y Transporte y Comunicaciones) se comportan también en forma similar en ambos períodos analizados.

Sin embargo, el comportamiento del empleo privado es peor en el período de Cambiemos que bajo la era K. Entre IT’17 y IVT’15 los puestos de trabajo privados cayeron -30.220.

Paralelamente, entre IT’15 y el IVT’13 habían aumentado +103.608. Si comparamos 20161 (-64.956) contra 20142 (+26.569) llegamos a un resultado similar.

Sin lugar a duda, el actual peor comportamiento relativo del mercado laboral explica (en parte) el deterioro de las percepciones. En este sentido, en junio'17 la confianza del consumidor de la UTDT se encuentra -1,2% y -16,8% más baja que en junio 16 y junio 15; respectivamente.





Contracaras

En resumen, se puede concluir que el actual nivel de actividad económica no es peor que durante los últimos tiempos de Kirchnerismo. Sin embargo, hay un deterioro de la confianza del consumidor que muestra que la percepción es más negativa. Este aumento de la sensación térmica negativa se debe a la pérdida de empleo.

¿Y por qué hay pérdida de empleo si los números de actividad no son peores? La actual pérdida de empleo responde a un problema de expectativas originado en el hecho que el Gobierno de Cambiemos no honró las expectativas de cambio depositadas sobre sus hombros.

El mercado y las empresas esperaban mucho de Cambiemos. Esperaban que este gobierno atacara los problemas de fondo, que son fiscales. Cambiar de cuajo la política fiscal incentiva la ampliación de producción, la inversión, la generación de puestos de trabajo y el crecimiento. Con el kirchnerismo, los empresarios aguantaban el personal esperando el cambio. Descontaban cambios, y por ende mayores tasas de crecimiento futuro, lo cual alimentaba mantener al personal.

Pero no sólo no se atacaron los problemas de fondo, sino que se los agravó. Esta deshonra de las expectativas de cambio impacta negativamente en la percepción de los agentes económicos. Sin cambios de fondo, los agentes dejaron de descontar tasas de crecimiento futuras mayores; ergo, ya no hay necesidad de aguantar el personal; y así crecieron los despidos y la pérdida de empleo.

Este aumento de los despidos alimenta la percepción negativa o desconfianza del consumidor, retroalimentando un círculo vicioso. De hecho, la percepción o sensación térmica empeora significativamente cuando se espera mucho y se obtiene nada. Por el contrario, no empeoran si no se obtiene nada, pero tampoco se obtiene nada. El primer escenario es el del Gobierno de Cambiemos. El segundo, el de los últimos tiempos de Kirchnerismo.





(*) Economista y

directora E&R