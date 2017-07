La Expo Casa prevé reunir a empresas y a profesionales de la construcción del NOA

Hoy 22:29 -

El Nodo Tecnológico será sede entre el 14 y el 17 de septiembre de la Expo Casa y Decoración, que reunirá a empresas y profesionales de toda la región NOA dedicados a la fabricación y venta de insumos para la construcción, según lo confirmaron Alejandro Montenegro y Pablo Legarreta, dos de los organizadores del evento.

La exposición no solo incluirá muestras de productos como sanitarios, griferías, aparatos eléctricos, amoblamientos, aberturas, herrajería, cerrajes y nuevos materiales, sino también se mostrarán diseños de construcción y todo lo relacionado con jardinería y maquinarias.

La iniciativa apunta a utilizar el Fórum como el lugar donde se harán las charlas técnicas conectado a partir del Tren al Desarrollo, con el Nodo Tecnológico, donde estará ubicada la muestra de todas las empresas que participarán de la muestra. Incluso, se prevé montar en el interior del Nodo, una casa para exhibir en vivo los artículos que todas las firmas que aportarán a la muestra, pueden proveer para una vivienda. Hasta está previsto que la casa tenga una piscina en su interior.

‘La muestra va a ser a nivel regional, con gente de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y de Santiago, lo estamos organizando con el colegio de Ingenieros, de Arquitectos y la Cámara de la Construcción’, señaló Montenegro. Según lo señalado, el objetivo es contar con al menos cien stands ‘para facilitar la promoción y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas’.

“El año pasado hemos hecho una experiencia y surgió la idea de juntar al colegio de Arquitectos, de Ingenieros para que nos apoyen y hacerlo a nivel NOA: Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy para que vengan a disertar a nuestros cursos y en todo tipo de materiales de construcción, todo lo nuevo desde aberturas, tabiques, pisos como es tan grande la magnitud que queremos hacer, vemos que las charlas teóricas van a ser en el fórum y el Tren va a llevar a la gente hasta el Nodo”, indicó.

Agregó sobre la temática de las charlas que “las vamos a ir viendo, la idea es que le sirva a la construcción de Santiago del Estero, le queremos apuntar al comerciante de la construcción porque se van a mostrar tendencias, todo lo que tiene que ver con capacitación de profesionales”.

Los organizadores, indicaron que “lo que se está buscando hacer es reclamar un lugar que está vacío, no hay exposiciones de este tipo en el Noa y esperamos convertirnos en un punto de encuentro para arquitectos, ingenieros y empresas que fabrican cosas en la región y nos tomen como referencia, además de empresas que fabrican este tipo de iniciativas. Esta sería la primera Expo Casa y Decoración”.

Puntualizó que “el evento está dividido en 4 días porque 2 días son para profesionales, gente relacionada con la construcción y los otros 2 días para el público en general, como ser tendencias, reparar la casa, tenemos confirmados a gente de primer nivel, como Ramiro de Arzuaga, viene el estudio Miller & Co. que tiene que ver con un trabajo en particular que es específicamente para particulares y una empresa española que es la número uno en el mundo en jardines verticales que es una tendencia mundial, no es la enredadera en la pared, sino algo mucho más desarrollado”.