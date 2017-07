Recuerdan el paso a la inmortalidad del ex gobernador Juárez

Fotos EVOCACIÓN. El ex diputado resaltó también la figura de su esposa Nina Aragonés de Juárez.

02/07/2017 -

Hoy se cumplen siete años del fallecimiento del exgobernador de la provincia, Carlos Arturo Juárez, referente del peronismo santiagueño.

Al respecto, el ex diputado nacional Juan Domingo Pinto Bruchman, sostuvo que fue "una figura relevante dentro de la política de Santiago del Estero", al tiempo que rescató que "el legado que nos ha dejado el Dr. Carlos Arturo Juárez, y en especial sus enseñanzas, no tienen parangón. Me vienen a la memoria gratos recuerdos, pero por sobre todas las cosas siento melancolía, al pensar que un 2 de julio nos dejaba para pasar a la inmortalidad", resaltó.

Pinto Bruchman definió al extinto líder del peronismo santiagueño como "un gran conductor de este espacio político, siendo además cinco veces gobernador de Santiago, siempre elegido por el consenso y el voto popular. Fue un gran estadista y un hombre con mucho apego a las instituciones, porque siempre predicó con el ejemplo ‘todo dentro de la ley, y nada fuera de la ley", evocó, al reconocer que esta característica "también fue compartida con dedicación por su señora esposa, Nina de Juárez".

Así, repasó su trayectoria política no sólo como mandatario provincial, sino también como legislador y presidente de la comisiones de asuntos constitucionales, dijo, por nombrar algunas experiencias clave que tuvo, como "gobernante y militante activo del peronismo en la provincia".

El médico que atendió al ex gobernador en sus últimos tiempos, recordó cuando "el Dr Juarez solía decir que no se puede gobernar una provincia con déficit, sino que siempre tiene que haber superávit, aun en los malos momentos", concluyó en sus conceptos Pinto Bruchman.