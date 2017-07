"No deja de asombrarme lo que genera Boca"

Fotos LUJO. Alberto Márcico, Roberto Passucci y el dirigente Rodolfo Ferrari junto con los integrantes de la peña "Boca de Mi Vida", en su segundo aniversario.

02/07/2017 -

La peña "Boca De Mi Vida", cumplió ayer su segundo año de vida institucional y lo festejó a lo grande con las presencias especiales de ídolos de la institución como los ex jugadores Alberto Márcico y Roberto Passucci quienes estuvieron acompañados por el vicepresidente del club, Rodolfo Ferrari. Estas tres personalidades brindaron una conferencia de prensa en el Hotel Carlos V.

El primero en tomar la palabra fue el titular de la peña, Ariel Díaz, quien se mostró feliz y agradecido por la presencia de los invitados.

"Para nosotros es un honor representar a la peña ‘Boca de Mi Vida’. Hoy tenemos el agrado de festejar nuestro segundo año de vida institucional. Estamos muy felices y no podemos salir del asombro por tener en nuestra provincia visitas tan estelares", declaró Díaz. Por su parte, el vicepresidente de Boca, "Royco" Ferrari avaló la autenticidad de la peña.

"Para la Comisión Directiva la idea es crear un Boca federal, donde desde toda parte del país tengan la oportunidad de formar parte del club. Hoy es una alegría para nosotros estar en Santiago del Estero y que todos sepan que la peña es oficial y que cuenta con el apoyo del club".

Márcico

El ex mediocampista de Boca, Alberto Márcico aseguró que se sintió sorprendido por el cariño recibido en nuestra provincia.

"Nunca va a dejar de asombrarme lo que genera Boca. Pasaron muchos años y el cariño y el respeto que la gente demuestra en la calle es maravilloso. Santiago me trató muy bien y les estoy agradecido".

En cuento al último trofeo obtenido por Boca, el "Beto" dijo que nunca tuvo dudas de que el equipo terminaría siendo campeón.

"No tenía dudas de que Boca iba a salir campeón. También sabía que iba a ser difícil cerrarlo, pero el equipo podría haber salido campeón tres o cuatro fechas antes. Otros equipos tuvieron chance de alcanzarlo, pero no les dio el nivel. Boca fue el más regular y con el goleador del campeonato". El "Beto" también habló sobre el futuro.

"Boca por ser el club más grande del país intentará ganar la copa y el campeonato, pero no me caben dudas de que la prioridad será la Libertadores", comentó. Por su parte, Passucci elogió el trabajo de Guillermo Barros Schelotto. "Guillermo demostró ser un entrenador muy inteligente, estudioso y trabajador. Todo eso se notó cuando en la última etapa tuvo que realizar varios cambios y el equipo no se resintió". El ex volante finalizó con reconocimiento a la labor de Wilmar Barrios. "No me sorprenden las ovaciones para Barrios. El jugador tiene una entrega increíble, una forma de recuperar y asistir muy buena y es lo que al hincha de Boca le gusta, es del paladar del hincha. Va en camino a ser ídolo, es el "5" que Boca necesita", culminó.