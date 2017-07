Fotos La pasión que viaja en dos ruedas

02/07/2017 -

"El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión", la recordada frase de Pablo Sandoval, interpretado por Guillermo Francella, a Benajmín Espósito (Ricardo Darín) en la multipremiada película "El secreto de sus ojos" es quizás una definición perfecta de lo que es la pasión. ¿Pero cómo llegamos a esa pasión? Los caminos son muchos y muy variados. Pero cuando se llega, no se sale. O no se la cambia. Eso es por ejemplo lo que les pasa a los que encontraron su pasión bajo dos ruedas.

El auge de la bicicleta crece exponencialmente en nuestra provincia y eso se refleja cada sábado, donde las bicis se cruzan con las motos o los autos de los que van a jugar al fútbol amateur, la histórica pasión de los sábados por la tarde en Santiago. La bicicleta, además, trae múltiples beneficios para la salud, por lo que la convierte en una alternativa muy valorable. Hoy son cada vez más los que optan por la bicicleta. Y para no hacerlo solos, encuentran en los grupos, especialmente de mountain bike, el lugar ideal para despuntar el vicio y también para encontrar contención. Ese es el caso de La Banda Mountain Bike, el más novato de los grupos. Todavía sin un año de vida, ya cuenta con 140 personas, de los cuales 80 son socios, que se animan a pedalear. Incluso, los que tienen condiciones, terminan compitiendo. "Hay muchísimo crecimiento y demanda, ese lo notamos este tiempo. Nuestro gran objetivo es integrar a la persona, nos destacamos por recibir y no formar competidores si no formar una familia. El que viene a MTB integra una familia porque todos nos ayudamos", cuenta Lucas Pérez, vocal primero de la agrupación. El caso de Lucas es muy particular: jugando al fútbol se rompió los ligamentos. Se operó y, al comenzar la rehabilitación, tenía que hacer bicicleta. Para no hacerlo solo, se unió al grupo por invitación de un amigo. Y ahora no quiere soltar la bici por nada. "No se le dice no a nadie, vienen personas con diferentes patologías motrices. Tuvimos casos de reuma infantil, problemas óseos, cardíacos, que se acercan por recomendación médica", agrega. El MTB organiza las salidas de los sábados, con sus respectivos guías, que son los que conocen los senderos. Esas salidas cuentan con el respaldo de los bomberos y también pagan un seguro para estar cubiertos ante eventuales accidentes.

También realizaron viajes a otras provincias como Tucumán, Catamarca; o al interior provincial como Ojo de Agua, Frías, Loreto, para hacer cicloturismo y compartir esta pasión. Están divididos en tres grupos: iniciados, intermedio y avanzados. Cada grupo tiene un guía o dos. Los avanzados hacen un recorrido mucho más largo y a mayor velocidad, pero en los entrenamientos semanales, porque los sábados salen todos juntos. Y si pincha uno, se quedan todos hasta que se parcha y siguen. Una gran muestra de solidaridad y compañerismo. Requisitos "Todos son bienvenidos pero tiene que venir con una bicicleta de mountain bike en condiciones, no los recibimos con una común o una playera por un tema de seguridad. Por eso es que exigimos casco, parche, cámara de repuesto y luces para la noche", explica Oscar Soria, presidente de esta agrupación que tiene como próximo objetivo obtener la personería jurídica, lo cual traerá aparejado muchos beneficios para el socio. Se espera que, para el verano, se incremente el número de gente que se sume al grupo, por lo que ya se van preparando para recibirlos. Y a la hora de encontrar una explicación a este fenómeno, las opiniones son muchas.

"Creo que la sociedad se ha hecho muy sedentaria. Y cuando vas al médico, lo primero que te recomiendan es hacer una actividad o un deporte y muchas veces utilizan este medio como la bicicleta porque no es lo mismo entrenar solo que en grupo. Y terminan viviendo una aventura y haciendo amigos", reflexiona Lucas. "Nos une la pasión por la bicicleta. Hay muchos que se acercan porque están solos y necesitan compañía. Muchos han llegado porque nos vieron pasar y nos buscan, otros nos contactan por facebook, otros porque son amigos nuestros o de nuestras familias, o amigos de amigos nuestros", añade Noemí Graciela Ríos, una docente de 62 años que, según cuentas sus compañeros, es de las más veloces a la hora de pedalear. "Hay chicas que han venido de vacaciones de otras provincias y nos han visto y les prestamos bicicletas para que salgan a pedalear con nosotros. Somos muy solidarios. Tenemos una chica que es del Chaco y se hizo socia, paga todos los meses y cuando viene a Santiago sale a pedalear con nosotros. Es amiga de uno de los integrantes del grupo.

También hay una de Usuahia que no conocía a nadie de nosotros y nos contactó por facebook. Vino en las vacaciones y las extendió un mes más para seguir pedaleando con nosotros y no ve la hora que llegue el verano para volver", cuenta Mariela Herrera, otra docente que integra este grupo. Lazos Pero además de pedalear, hay algo muy importante que es fomentar los lazos de unión del grupo. Y para eso se realizan eventos en los que se agasajan mutuamente. Así, para el día de la mujer, los hombres homenajearon a ellas. Y para el día del padre, fueron las mujeres las que se encargaron de preparar el banquete y los regalos. Y al igual que el fútbol, tiene su tercer tiempo, donde se comparte una merienda o una gaseosa y también vivencias personales y experiencias de vida. Además, una vez al mes se hace un evento solidario. El último fue en Forres. Llevaron alimentos, ropas y juguetes a los niños más necesitados y compartieron una merienda con ellos.

También hubo juegos y regalos para los chicos. Y ahora están preparando un evento solidario para el día del niño. Lo que comienza como una simple actividad para despejarse y distraerse de la rutina diaria, se termina convirtiendo en una gran pasión. Y algunos, van incluso más allá. "De nuestro grupo salieron chicos que compiten, casi sin pensarlo, tienen muy buenas condiciones. Y ya tenemos varias campeones", advierte Mariela. Aunque esa no es la finalidad y queda claro porque, por más que compitan, siguen formando parte del grupo. El caso de La Banda MTB no es único. Hay muchos grupos similares.

En La Banda está también CTT. En Santiago está la Unse, Madre de Ciudades, Los Siesteros, Los Cocodrilos, entre otros. En Ojo de Agua están los bici voladores.

También hay grupos en Frías y Fernández. Un fenómeno que se expande a lo largo y lo ancho de la provincia, pero siempre sobre dos ruedas y una misma pasión.