Peña: "Cristina, Randazzo y Massa son del mismo sistema"

02/07/2017 -

El jefe de Gabinete Marcos Peña, afirmó que "Cristina, Massa y Randazzo vienen del mismo sistema político", al identificar a los tres candidatos con una matriz "peronista bonaerense", con vistas a las Paso.

El funcionario agregó que el Gobierno buscará acuerdos con las fuerzas opositoras, pero que no incluirá a la ex presidenta: "Yo me olvido de Cristina, ya sé lo que propone, lo que es y representa. No creemos en la lógica de que nosotros digitemos lo que piensen los votantes de Cristina, ella expresa otra cosa", dijo en declaraciones publicadas en Clarín y La Nación.

Según el jefe de Gabinete, tanto Cristina, Massa y Randazzo "expresan variantes del mismo sistema político peronista bonaerense, que mal no le ha ido porque ganaron muchas elecciones los últimos 30 años".