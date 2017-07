El David Werenitzky define a los mejores

Fotos A SEMIS. Jockey Club de Salta enfrentará hoy a La Tablada.

02/07/2017 -

El Torneo David Werenitzky 2017, que se juega en cancha del Santiago Lawn Tennis Club, ingresará hoy en la etapa de las definiciones.

Los cuatro mejores equipos ya están en las semifinales de la Copa de Oro. A las 10.10 jugarán Jockey de Salta vs. La Tablada, mientras que a las 10.50 lo harán Marista Rugby Club y Córdoba Athletic.

Las semifinales de la Copla de Plata serán las siguientes: a las 10.10, Huirapuca vs. San Juan Rugby; 10.50, Jockey Club de Córdoba vs. Santa Fe RC.

Las semifinales de la Copa de Bronce tendrán estos protagonistas: a las 9.30, Santiago Lawn Tennis Rojo vs. Los Teros y Old Lions vs. Santiago Lawn Tennis Blanco.

La jornada de ayer se desarrolló en un clima de gran camaradería y con una gran cantidad de partidos, en los que se pudo advertir el alto nivel de las divisiones inferiores.

Anual de Ascenso

Hoy también se jugarán varios partidos del Torneo Anual de Ascenso, que organiza la Unión Santiagueña de Rugby.

El programa de partidos es el siguiente: a las 14, La Cañada vs. Termas; 16, Brea Pozo vs. Olímpico, Fernández RC vs. Quimilí y Campo Gallo vs. Añatuya B.

Además, en Las Termas, se jugará una nueva fecha del Circuito Femenino, desde las 10.