Habrá doce carreras en las arenas del hipódromo

Fotos IMPERDIBLE. La jornada turfística de hoy comenzará a las 11 y reunirá a los mejores ejemplares de la provincia.

02/07/2017 -

Una cartelera de doce carreras se cumplirá hoy en las arenas del hipódromo 27 de Abril, en el marco de la octava reunión turfística de la temporada 2017.

De la programación se destaca el Clásico 9 de Julio, que se correrá en el décimo turno (a las 16.40), sobre 325 metros y con la participación de tres ejemplares: Winter Sale (cuidador, R. Piombo; stud, El Cacique), Dr. Koll (cuidador, M. Pires; stud, Don Lilo) y Pokemón (cuidador, J. Báez; stud, Rosa Blanca).

El festival arrancará a las 11, con el Premio Día del Asistente Social, en el tiro de los 400 metros).

Programa

Primera carrera / Premio Día del Asistente Social (400 metros): Competidor, Caro pero Letal, Bilboard Chart, Real Musical, Hi Gone West, Brumática, Mi Negro Pain y Dancing For Queen.

Segunda carrera / Premio Día del Comercio (500 metros): Eldoret, Visa Premier, Santo Domingo, Juanete Sam, Landscaper, Adorado Van, Mida’s Run y Flash Point.

Tercera carrera / Premio Congresales (400 metros): Nightrain, Buyer’s Market, Gabaon, Camberro, Vuelo Inspirado, More Energy, Ghitan, Pasionata, Pampita, Mali Prize y Enav.

Cuarta carrera / Premio Día de la Empleada (300 metros): Popeye, Teniente, Floreño, Pure Exchange, Generala, Malicha, Bustar, Polaco y Sirio.

Quinta carrera / Premio Francisco de Uriarte (1.100 metros): Forty Green, Che Brujo, Risueño Cap, Vil Demonio, As Rey, Default Selectivo, Jeune Chic, Ke Keres y La del Niño.

Sexta carrera / Premio Pedro León Gallo (1.200 metros): Barceló, Patani, Bol Surge, Lucky Dabbler, Ellerston Black, Roman Lumiere, Hi Track y Ring Charly.

Séptima carrera / Premio Día del Historiador (320 metros): Atenea, Misteriosa, Próspera Cap, Thiago y Vagabundo.

Octava carrera / Premio Día del Inventor (350 metros): Any News, Basilesco, Pensando en Vos, Flaca Marta, Mix Recluta y Costerito.

Novena carrera / Especial Día del Locutor (330 metros): Niki Lauda, Alcatraz y Reina Mora.

Décima carrera / Clásico 9 de Julio (325 metros): Winter Sale, Dr. Koll y Pokemon.

Undécima carrera / Especial Día del Loctur (300 metros): Bochín, La Gringa, Amigo Fiel y Vientito.

Duodécima carrera / Premio Congreso de Tucumán (425 metros): Al Mutak, Principito, Tizita, Transformer y Ziku.

Comunicado

La Comisión de Carreras, conjuntamente con el Servicio Veterinario, informó que todos los SPC participantes deberán estar en los boxes de espera con 40 minutos de anticipación, contando con la libreta sanitaria equina en reglas. De lo contrario, no serán autorizados a participar de la competencia.