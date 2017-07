Fotos "Sé que en Las Termas se ha abierto una plaza teatral importantísima"

02/07/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

-¿Qué representa hacer temporada, en Las Termas, con un género que le sienta bien, como la revista, al que se incorpora también el folclore?

-Es un placer. Estuve, muchas veces, en Santiago y en Las Termas haciendo giras, pero hemos estado dos o tres días. Esto (por Las Termas) para mí es una plaza maravillosa, tal como me ha contado Carmencita. Ella me comentó que ha sido exitosa su pasada por ahí. Por eso el regreso. Sé que se ha abierto una plaza teatral importantísima. Estoy feliz de volver a Santiago y con revista, que no hacía desde hace tiempo. Agradezco a Carmen que me convocó para hacer esta dupla maravillosa. Es como volver a mis raíces. Cuando yo era muy chica, incluso lo voy a contar en el espectáculo, mis comienzos fue con el folclore, género que amaban mis padres que eran extranjeros. Significa muchísimo para mí regresar a este género maravilloso como es la revista y también a la música folclórica. Estoy muy feliz de compartir con gente maravillosa.

-Trabajar con Carmen, con quien ya estuviste hace un tiempo, significa guiños de complicidad fruto de esa experiencia. ¿Cómo será la rutina arriba del escenario con "La Revista Norteña"?

-Tenemos nuestras presentaciones, nuestras cosas individuales y después tenemos un dueto muy lindo, casi al final, donde justamente compartimos todas esas pequeñas picardías que tuvimos durante años, además de disfrutar de la admiración mutua que sentimos en cuanto al talento, a la trayectoria, como persona, como ser humano. Va a ser muy lindo para el público. Es muy gratificante, desde ya, para nosotras.

-¿Hay momentos tocantes al hablar de sí misma y desnudar el alma?

-Sí, por supuesto. Hay momentos emocionantes, muy sentidos, que llegan al corazón, muy contados desde el alma. Va a ser algo muy lindo, y muy lindo el reencuentro con el público.

-¿Cómo vives esta permanente revitalización que tiene la revista, un género que fue bastardeado?

-Ha sido muy vapuleado el género. Yo tuve la oportunidad de hacer revista con Marrone (José), Tristán, Portales (Javier), Hugo Sofovich, entre otros referentes muy importantes. Realmente, volver a la revista me hace sentir muy bien porque me gusta que estemos reivindicando este género desde lo que es lo muy nuestro, porque si nos vamos muy atrás la revista, la porteña, era gauchesca también, estaba enraizada en lo que eran nuestros orígenes. Eso se fue perdiendo y se fue haciendo un poco como más internacional, más for export. "La Revista Norteña" es una reivindicación de lo que es nuestra revista. Por eso tocamos nuestras raíces y por eso va a ser un placer devolverle a este público una revista que hace años que no se veía.

-Y con una inversión a la altura de esta reinvención de la revista.

-Ha habido una inversión impresionante de nuestro productor Juan Alzua, en lo que hace a escenografía, música, vestuario y con un gran elenco donde también están Mariquena del Prado, Andrés Teruel, Nerina Sist, Alex Grudke, Natalia Casano, Fede Lobo, Alejandro Quevedo, Martín Ibáñez, destacados bailarines santiagueños y además está escrita por el señor Santiago Bal, que es uno de los últimos referentes que nos queda de la revista porteña.

Con Muscari

-Después de una larga ausencia, volvió al teatro con José María Muscari. ¿Qué rescata de esa experiencia?

-Ha sido importante. Cuando me convenció para hacer "Póstumo", significó el regreso después de tantos años por el hecho de estar buscando un hijo en adopción. Muscari me empujó y me animó, de alguna manera, a volver. Yo tenía muchas dudas con respeto a eso. Yo había hecho personajes tan populares, con tanto éxito junto a Gerardo Sofovich, tenía temor con defraudar a la gente con esa vuelta, que algo no fuera lo suficientemente digno como para presentarle al público que me había regalado ese toque de varita mágica que es la popularidad. Muscari me empujó a volver y tuve el honor de hacer "Póstumo" con gente como Hilda Bernard, Max Berlinger, Érika Wallner, Nelly Prince, Gogó Rojo, Eda Díaz. Fue maravilloso volver a hacer esto. Después, hice varios espectáculos, entre ellas "Familia de mujeres" (temporada en Carlos Paz), "Extinguidas" (temporada en Buenos Aires, Mar del Plata y gira nacional), que tuvo un gran éxito y que sigue en cartel.