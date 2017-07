La resurrección de la mano de Muscari

02/07/2017 -

Con "Póstumo" y "Extinguidas", Muscari también reivindicó a esa generación de vedettes, de los 80, que después no hubo otras que la sucedan a ustedes.

Exactamente, porque hubo una época donde fuimos relegadas, descartadas. Era la época del usa y se tira y cambio por uno nuevo. Todo eso es difícil asumirlo y tiene que vivir como reinventándose, y a veces toca algunos puntos que no quisiera tocar, demasiado mediáticos que son necesarios para reinsertarse aunque no tenga mucho que ver con lo que es la carrera, el talento o hacer algo realmente artístico. De alguna manera, José María Muscari puso en el tapete a un montón de gente, en la que me incluyo, que estábamos como olvidadas. Yo nunca me sentí olvidada porque siempre tuve propuestas pero no sabía cómo volver. Ese tiempo me sirvió para dedicarme a lograr ser mamá. Entonces, no lo sentí tanto. Hubo un relevo, pero creo que el público, que es el último juez, nos recibe con tanto cariño, con tantos recuerdos lindos, con tantas etapas vividas, con un humor sano y sin agresión donde uno se ríe de la situación, de sí mismo y no de los demás. La reinserción mía en el trabajo me ha dado la pauta del cariño de la gente.