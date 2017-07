La felicidad por haberse convertido en mamá

02/07/2017 -

Una etapa de realizaciones en lo personal ya en su condición de mamá.

Exacto, en lo afectivo fue lo que me completó. Yo, incluso, lo digo en el escenario: mi hija me completó esa alegría que me faltaba, esa posibilidad, ese regalo del cielo que es mi Verónica, que es mi motorcito para todo esto. Mi nena vino con un pan abajo del brazo. A esto también tengo que agradecerlo porque me hace feliz, muy feliz por todo.

Sigues haciendo camino al andar.

Sigo haciendo el camino porque tengo fe. A la fe no hay que perderla, a los brazos nunca hay que bajarlos. Con fe, esperanza, amor y fortaleza se puede lograr.

¿Cuál o cuáles son las personas que le han posibilitado convertirse en una actriz popular?

En cuanto a la carrera, a Hugo Sofovich, Gerardo Sofovich, Hugo Moser, Alberto Migré, Juan Carlos Mesa, Muscari, Carmen Barbieri. Estoy por cumplir 40 años de carrera profesional y a todos les debo algo porque me dieron trabajo.