Mauricio Macri apuntó otra vez contra la "mafia" de los juicios laborales

La nota de opinión del Presidente Macri expresa:

"Siempre digo que la Argentina que soñamos, esa por la que trabajamos cada día, la construimos entre todos. Y, hoy, la manera de lograrlo es animándonos a ser protagonistas, a hacer más, a confiar en nuestras capacidades.

"En nuestro país hay muchísimo talento. La creatividad de los argentinos es reconocida en todo el mundo, pero durante mucho tiempo faltaron reglas claras y un contexto que estimulara la innovación. Impuestos altos, trámites interminables, créditos inaccesibles; los últimos años fueron difíciles, en especial para las pequeñas y medianas empresas.

"Esta semana, en el marco del Día Internacional de la Pyme, tuve la oportunidad de reunirme y charlar con varios emprendedores, entre ellos un diseñador de muebles, un productor de miel, un fabricante de reposeras, un joven que creó una parrilla descartable, un panadero y un heladero que fabrica helado para diabéticos. Todos ellos se dedican a actividades muy distintas, pero tienen algo en común: el espíritu pyme, las ganas del que emprende y empuja, del que se la juega por un sueño y en el camino hace realidad muchos más.

"Las pymes son el corazón productivo de la Argentina: generan 70% del empleo formal del país y más de cuatro millones de argentinos cada día trabajan en un negocio como éstos, por eso entendimos que teníamos que tender puentes y abrir caminos, generar las condiciones que necesitan para desarrollarse. La Ley Pyme es el resultado de ese compromiso con los argentinos y con sus ganas de hacer.

"De las 850 mil Pyme que existen en todo el país, en menos de un año se inscribieron en el registro más de 300 mil que hoy ya tienen acceso a todos los beneficios de la ley: se eliminó el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, pagan el IVA a 90 días, descuentan de ganancias el 10% de sus inversiones, y mucho más. A todos los que todavía no se hayan anotado en el registro, les digo: ¡anímense! Es cuestión de inscribirse en la página web del Ministerio de Producción para empezar a soñar con el próximo paso, con el crecimiento de sus proyectos.

"Desde el Gobierno queremos ayudar a las pymes a crecer y a crear empleo, y confiamos en su capacidad y en sus ganas de producir más y mejor. Por eso decidimos impulsar medidas como esta y, entre otras cosas, combatir la mafia de los juicios laborales, que tanto daño les hacen a las pequeñas empresas y a sus trabajadores. Porque una pyme que cierra sus puertas no vuelve a abrir más, y los empleados pierden su trabajo. Además, a partir de estas mafias, colapsan los fueros de la Justicia Laboral, y los trabajadores que realmente necesitan una respuesta deben esperar un juicio de entre tres y cinco años.

"Sabemos que para que cada vez haya menos pobreza en el país no hay recetas mágicas: lo más importante es generar trabajo de calidad, ese que te hace sentir orgulloso porque sabés que con tu participación estás haciendo un aporte. Estamos sentando las bases para hacer crecer a la Argentina de manera sostenida. Estamos haciendo lo que hay que hacer y no se hacía para que cada vez más argentinos tengan la oportunidad de desarrollarse y hacer realidad sus metas. “Producimos miel en Claypole y estamos contentos porque las rutas mejoraron mucho, es un cambio que va a tener un impacto muy grande en nuestro trabajo y en nuestra vida”, me decía Pedro, uno de los emprendedores que conocí. Para eso trabajamos todos los días desde las distintas áreas del Gobierno: para hacerles las cosas más fáciles a los argentinos. Porque los queremos ver concretar sus proyectos y apuntar cada día más alto.

"Así se generan puestos de trabajo, así crece un país: con empresas grandes, chicas y medianas que se animan, con cadenas de valor que se integran entre sí, con trabajadores que quieren capacitarse y superarse, con un Estado que dejó de poner palos en la rueda y pasó a apoyar a través de medidas y acciones concretas, conectándonos entre nosotros y con todo el mundo.

"Tenemos un potencial enorme, las posibilidades son infinitas y empezó una etapa llena de oportunidades. Sigamos trabajando con el mismo entusiasmo, porque con la suma de lo que hace cada uno, crecemos todos".