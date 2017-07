CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Julio 2017

Hoy 20:29 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FANNY LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

23.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14:

ALMIRANTE BROWN VS. VILLA

MERCEDES (FEM.)

16.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: MITRE vs.

DEFENSORES

20.30 CRÓNICA DE UNA ENFERMERÍA

ARGENTINA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.54 DESTINO FINAL 2

02.40 POSESIÓN SATÁNICA

04.26 QUIZ SHOW. EL DILEMA

07.13 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD

09.08 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN

DE LOS COCODRILOS

10.53 SEMBRADORES DE OPTIMISMO

11.06 UN CAMINO HACIA MÍ

13.17 PREMONICIONES

15.12 SEÑALES

17.20 EL LABERINTO DEL FAUNO

19.38 LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

22.23 INFRAMUNDO EL DESPERTAR

TNT

04.07 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.56 HISTORIAS CRUZADAS

10.35 SUPERMAN REGRESA

13.26 LADRONA DE IDENTIDADES

15.28 EL HOMBRE DE ACERO

18.03 RÁPIDO Y FURIOSO

20.01 LA PELEA DE MI VIDA

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

00.32 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

TCM

00.07 PERROS DE LA CALLE

01.54 LEY DE LA CALLE, LA

03.32 USURPADORES DE CUERPOS

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 CASADOS CON HIJOS

09.20 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL

CORRECAMINOS

11.10 ¿QUÉ TAL, BOB?

13.04 MEJOR... IMPOSIBLE

15.38 EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

17.39 PESCADOR DE ILUSIONES

20.10 CASADOS CON HIJOS

21.00 BELLEZA AMERICANA

23.11 LA LEY DE LA CALLE

SPACE

00.06 MATAR O MORIR

01.42 JASON X - MALDAD SUPREMA

03.17 6 BALAS

06.00 EL DESVÍO

06.30 RIESGO TOTAL

08.32 EL IMPLACABLE

10.31 MEDIO MUERTO

12.29 CONAN, EL BÁRBARO

14.3 4300

16.42 TROYA

19.48 THOR. UN MUNDO OSCURO

22.00 EL LLANERO SOLITARIO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN

10.00 LA LEY Y EL ORDEN.

11.00 DR. HOUSE

11.50 DR. HOUSE

12.40 GRIMM

13.30 ORGULLO Y PREJUICIO

16.00 DR. HOUSE

18.00 GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN.

21.00 ELEMENTARY

22.00 ELEMENTARY

A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ LUNES Y JUEVES, DE 10 A 12.30, VISITAS GUIADAS, PARA CONOCER EL

MOVIMIENTO TRADICIONALISTA DE SANTIAGO. MUESTRA DE LA PLÁSTICA

MARIELA DE LAITÁN.

EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS EN CUERO VACUNO, IGUANA, PIEDRA, ALPAHACA

Y SEMILLAS, POR EL ARTESANO NÉSTOR RUBÉN CORDERO.

VENTA DE TRABAJOS ARTESANALES Y GRABADOS DE INTÉRPRETES

SANTIAGUEÑOS.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ EL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y SALO CASTILLO

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL

SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO,

RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK,

SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y REFLEJOS DEL SALITRAL. CIERRA

KALAMA TROPICAL.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO

3(3D):

HOY AL 05/07-14:00 (Cast) 16:00

(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00

(Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 05/07 -14:00 (cast) 17:00

(Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 años)

HOY AL 05/07-19:50 (Cast)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 años)

02/07 -05/07-22:15 (Subt)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 05/07-14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

HOY AL 05/06- 19:30 (cast) 22:30

(Subt.)

UN DON EXCEPCIONAL (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 05/07- 14:20 (Cast) 16:15

(Cast)

VIENE DE NOCHE (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY AL 05/07-18:30 (Cast) 20:30

(Cast) 22:40 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 05/07-15:00 (Cast) 17:00

(Cast) 19:00 (Cast) 21:00

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO APTA

TODO PÚBLICO ESTRENO

15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-

21:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS

DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES APTA

TODO PÚBLICO

16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)