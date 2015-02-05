CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Julio 2017
A LAS 23.45 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 20:29 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FANNY LA FAN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
23.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
ALMIRANTE BROWN VS. VILLA
MERCEDES (FEM.)
16.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: MITRE vs.
DEFENSORES
20.30 CRÓNICA DE UNA ENFERMERÍA
ARGENTINA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.54 DESTINO FINAL 2
02.40 POSESIÓN SATÁNICA
04.26 QUIZ SHOW. EL DILEMA
07.13 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD
09.08 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN
DE LOS COCODRILOS
10.53 SEMBRADORES DE OPTIMISMO
11.06 UN CAMINO HACIA MÍ
13.17 PREMONICIONES
15.12 SEÑALES
17.20 EL LABERINTO DEL FAUNO
19.38 LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
22.23 INFRAMUNDO EL DESPERTAR
TNT
04.07 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.56 HISTORIAS CRUZADAS
10.35 SUPERMAN REGRESA
13.26 LADRONA DE IDENTIDADES
15.28 EL HOMBRE DE ACERO
18.03 RÁPIDO Y FURIOSO
20.01 LA PELEA DE MI VIDA
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
00.32 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
TCM
00.07 PERROS DE LA CALLE
01.54 LEY DE LA CALLE, LA
03.32 USURPADORES DE CUERPOS
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 2)
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 CASADOS CON HIJOS
09.20 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL
CORRECAMINOS
11.10 ¿QUÉ TAL, BOB?
13.04 MEJOR... IMPOSIBLE
15.38 EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
17.39 PESCADOR DE ILUSIONES
20.10 CASADOS CON HIJOS
21.00 BELLEZA AMERICANA
23.11 LA LEY DE LA CALLE
SPACE
00.06 MATAR O MORIR
01.42 JASON X - MALDAD SUPREMA
03.17 6 BALAS
06.00 EL DESVÍO
06.30 RIESGO TOTAL
08.32 EL IMPLACABLE
10.31 MEDIO MUERTO
12.29 CONAN, EL BÁRBARO
14.3 4300
16.42 TROYA
19.48 THOR. UN MUNDO OSCURO
22.00 EL LLANERO SOLITARIO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN
10.00 LA LEY Y EL ORDEN.
11.00 DR. HOUSE
11.50 DR. HOUSE
12.40 GRIMM
13.30 ORGULLO Y PREJUICIO
16.00 DR. HOUSE
18.00 GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN.
21.00 ELEMENTARY
22.00 ELEMENTARY
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ LUNES Y JUEVES, DE 10 A 12.30, VISITAS GUIADAS, PARA CONOCER EL
MOVIMIENTO TRADICIONALISTA DE SANTIAGO. MUESTRA DE LA PLÁSTICA
MARIELA DE LAITÁN.
EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS EN CUERO VACUNO, IGUANA, PIEDRA, ALPAHACA
Y SEMILLAS, POR EL ARTESANO NÉSTOR RUBÉN CORDERO.
VENTA DE TRABAJOS ARTESANALES Y GRABADOS DE INTÉRPRETES
SANTIAGUEÑOS.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ EL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y SALO CASTILLO
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL
SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO,
RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK,
SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y REFLEJOS DEL SALITRAL. CIERRA
KALAMA TROPICAL.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO
3(3D):
HOY AL 05/07-14:00 (Cast) 16:00
(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00
(Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 05/07 -14:00 (cast) 17:00
(Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 años)
HOY AL 05/07-19:50 (Cast)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 años)
02/07 -05/07-22:15 (Subt)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 05/07-14:30 (Cast) 17:00
(Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
HOY AL 05/06- 19:30 (cast) 22:30
(Subt.)
UN DON EXCEPCIONAL (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 05/07- 14:20 (Cast) 16:15
(Cast)
VIENE DE NOCHE (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY AL 05/07-18:30 (Cast) 20:30
(Cast) 22:40 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 05/07-15:00 (Cast) 17:00
(Cast) 19:00 (Cast) 21:00
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO APTA
TODO PÚBLICO ESTRENO
15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-
21:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS
DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES APTA
TODO PÚBLICO
16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)