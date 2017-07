Cuenta regresiva para la velada del próximo viernes

03/07/2017 -

Mientras las entradas se venden a buen ritmo, para los boxeadores comenzó la cuenta regresiva con vistas a la velada del próximo viernes, en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda.

La pelea principal, a 4 rounds, estará a cargo de Hugo "El Ñato" Roldán y Fabián "Sugar" Calderón, en la categoría hasta 66 kilogramos.

En el semifondo combatirán Sergio "El Zurdo" Rosales y el tucumano Cristian Reynoso, en la categoría hasta 57 kilogramos.

Además, habrá las siguientes peleas amateurs: José Lastra (Cirujano BC) vs. Darío "El Tigre" Nieva (Catamarca), 75 kg; Jonathan Masa (Natal Gym) vs. Samuel López (Tucumán), 66 kg; Marcos "El Piojo" Silva (Coliseo) vs. Fernando "Rocky" Gonzáles, 83 kg; Gonzalo Latorre (Gym Pazo) vs. David Reguera (Tucumán), 57 kg; Víctor Romano (Natal Gym) vs. Nicolás Barrera (Tucumán), 63 kg; Luis Borques (Suárez) vs. Leandro Roldán (Tucumán), 54 kg.