Dr. Koll se quedó con el clásico 9 de Julio

Fotos CARRERÓN. Dr. Koll debió exigirse al máximo para vencer a Winter Sale en el tiro de los 325 metros.

03/07/2017 -

Dr. Koll, con la monta de Igor Furtado, logró el primer puesto en el Clásico 9 de Julio, que se corrió ayer en el marco de la octava reunión de la temporada.

El vencedor superó un pescuezo a Winter Sale para cruzar el disco del hipódromo 27 de Abril y para establecer un tiempo de 18 segundos y 27 centésimas para los 325 metros.

El Especial Día del Locutor fue para Reina Mora, en tanto que Bochín se adjudicó el Especial Independencia.

Resultados

Primera carrera / Premio Día del Asistente Social (400 metros): 1) Mi Negro Pain, 2) Hi Gone West, 3) Brumática. Tiempo: 22’ 15/100. Jockey: Javier Mena. Diferencia: 4 cuerpos. Segunda carrera / Premio Día del Comercio (500 metros): 1) Eldoret, 2) Visa Premier, 3) Juanete Sam. Tiempo: 26’ 91/100. Jockey: Marcelo Jugo. Diferencia: 1 « cuerpo. Tercera carrera / Premio Congresales (400 metros): 1) Calamaro Querido, 2) More Energy, 3) Mali Prize. Tiempo: 22’ 11/100. Jockey: Emanuel Rodríguez. Diferencia: 2 « cuerpos. Cuarta carrera / Premio Día de la Empleada (300 metros): 1) Popeye, 2) Pure Exchange, 3) Teniente. Tiempo: 17’ 51/100. Jockey: Alan Aguirre. Diferencia: cabeza.

Quinta carrera / Premio Francisco de Uriarte (1.100 metros): 1) As Rey, 2) Ke Keres, 3) Jeune Chic. Tiempo: 1’ 07’ 28/100. Jockey: Miguel Marote. Diferencia: 2 cuerpos.

Sexta carrera / Premio Pedro León Gallo (1.200 metros): 1) Patani, 2) Lucky Dabbler, 3) Ring Charly. Tiempo: 1’ 12’ 66/100. Jockey: Lucas Díaz. Diferencia: 8 cuerpos. Séptima carrera / Premio Día del Historiador (310 metros): 1) Vagabundo, 2) Misteriosa, 3) Atenea. Tiempo: 17’ 59/100. Jockey: Junior Alvarenga. Diferencia: 1 « cuerpo. Octava carrera / Premio Día del Inventor (350 metros): 1) Basilesco, 2) Pensando en Vos, 3) Flaca Marta. Tiempo: 19’ 42/100. Jockey: Alan Medina. Diferencia: ¾ cuerpo.

Novena carrera / Especial Día del Locutor (330 metros): 1) Reina Mora, 2) Alcatraz, 3) Nicky Lauda. Tiempo: 19’ 57/100. Jockey: Lucas Díaz. Diferencia: « cuerpo.

Décima carrera / Clásico 9 de Julio (325 metros): 1) Dr. Koll, 2) Winter Sale. Tiempo: 18’ 27/100. Jockey: Igor Furtado. Diferencia: pescuezo.

Undécima carrera / Especial Independencia (300 metros): 1) Bochín, 2) La Gringa, 3) Vientito. Tiempo: 17’ 14/100. Jockey: Miguel Andrade. Diferencia: 2 cuerpos.

Duodécima carrera / Premio Congreso de Tucumán (425 metros): 1) Transformer, 2) Al Mutak, 3) Principito. Tiempo: 23’ 33’. Jockey: Lucas Díaz. Diferencia: ¾ cuerpo.