"En el exterior se valora el baile y se apasionan con el abrazo tanguero"

03/07/2017 -

Mora Godoy lamenta que en la Argentina no haya una mayor difusión del tango, como sí ocurre en Colombia y en otros países del mundo.

"En Colombia le dan una gran importancia al tango; por supuesto, más que en nuestro país como en muchos lugares que estoy recorriendo con mi programa Ciudades de tango, que pronto verán todos los argentinos, se van a sorprender", dijo.

"El gran fenómeno del tango en el mundo hoy está afuera y no en nuestro pais, lamentablemente. Por eso estoy difundiendo y ayudando a que volvamos a ser un pais que adore nuestra propia música, nuestra propia danza", destacó en su entrevista con EL LIBERAL.

¿Por qué el tango hace patria en el extranjero?

Creo que es porque no tenemos una política cultural, porque desde ningún gobierno se fomenta, se promociona, porque no se escucha en las radios, porque no protegemos nuestra música y nuestra danza, por distintas razones. En el exterior se valora la belleza musical, la belleza del baile y se apasionan con el abrazo tanguero.

¿Qué te propones con el programa de tango y por cuál canal lo emitirán?

El programa se va a emitir por la TV Pública, Canal 7. Es el primer programa de tango después de muchos años y el primero que va a contar, por primera vez, el gran fenómeno del tango en el mundo. El tango tiene una magnífica expansión por cantidades de países. Hay cientos de miles de personas que lo bailan y varias academias, como también personas extranjeras que invierten en el tango para promover nuestra cultura y hacerla mucho más conocida en su propio país sin ser argentinos.

El hecho que Finlandia, por ejemplo, ame el tango como expresión propia ¿habla de esa fenomenal expansión?

Finlandia tiene tangos hecho por ellos y dicen que el tango es finlandés. Además, en Berlín hay más de cincuenta mil personas que bailan tango. China y Japón, entre otros, aman el tango, lo bailan y lo difunden.