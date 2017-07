"Ale" Maglietti confesó su gusto por las películas pornográficas

03/07/2017 -

Alejandra Maglietti no deja de sorprender. La abogada dejó a todos boquiabiertos desde el piso de "Las puertitas del señor López", donde confesó su gusto por las películas porno. "Tengo una página preferida", dijo. Contó que comparte ese gusto con su pareja, Jonás Gutiérrez. "Sí, pero a mí me gustan más que a él. Es como que yo lo llevo y le digo mirá ésta, esta categoría que no conocíamos, ¿qué te parece si la vemos juntos?. Ponele que lo obligo, lo siento, lo ato, le pongo la película y le digo ‘ahora mirás’".