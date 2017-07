Ravelli: "Estoy sola y abierta al amor"

03/07/2017 -

Donde quiera que vaya Sabrina Ravelli, oficia de auténtica embajadora de la belleza argentina.

De vacaciones por Miami, la actriz capturó la atención de Ronaldinho. Conocedora del ambiente del fútbol, la ex de Neri Cardozo (ex Boca) no dudó un segundo en pedirle una foto para luego compartirla en Instagram: "Disfrutando de Miami, con @ronaldinho".

Y amplió sobre su encuentro con Ronaldinho: "Es un divino. Estuvimos hablando y riéndonos con algunas anécdotas. Sólo eso".

Otro de los famosos mundiales que posó sus ojos sobre ella fue Cristian Castro, quien se casó hace un mes y sobre quien abundan los rumores de crisis conyugal.

Entonces, de inmediato la diosa se despegó: "No hablé más con Cristian."

Apuesta al cine

Por otra parte, Sabrina se ilusionó con continuar su carrera artística en el cine.

"Tengo propuestas para hacer tres películas. Son comedias". Soltera y sin apuros, Ravelli también habló con la revista Paparazzi y afirmó: "Por ahora estoy sola y abierta al amor. Vine a Miami porque tengo muchos amigos, pero sin derechos".