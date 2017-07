Vaca Japaze intentará bajar la preventiva en la Cámara de Apelaciones

Fotos REVÉS El exfuncionario cayó el 23 de mayo, al entregarse ante la Policía.

03/07/2017

El ex administrador del Colegio de Escribanos, Luis Vaca Japaze, acudirá hoy a la Cámara de Apelaciones, en busca de una mejor suerte en la causa por supuesta defraudación de casi $ 5.000.000.

Así lo adelantó el defensor Diego Lindow, quien clarificó que apelarán la prisión preventiva dictada el viernes por la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen.

Pese al hermetismo, se presume que no hay ninguna estrategia en particular. Sólo sostener "que no hay peligro procesal", como lo argumentó al solicitar su libertad la semana pasada.

Puesto en perspectiva, Vaca Japaze no pediría al tribunal superior que lo juzgue o redima de las graves acusaciones. No. Lo único que buscaría es que los tres jueces definan si el delito es excarcelable o no, tal cual lo plantea el detenido.

Mientras tanto, la investigación proseguirá con la recepción de nuevos testigos, adelantó una alta fuente en las últimas horas.

El proceso hoy se sostiene en la conducta de Vaca Japaze y Juan José Bau, ex titular de dicha institución.

Imputaciones

Empleados y exfuncionarios les endilgan un particular estilo en el manejo de fondos provenientes de los ingresos por la timbradora que allí opera. Hasta el momento, ambos se acusaron mutuamente, se supo.

Después de ambas detenciones, la Justicia motorizó allanamientos y la búsqueda de documentación que casualmente apareció, dentro del Colegio (en calle Tucumán), tras los procedimientos asignados a Delitos Económicos.