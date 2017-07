¿Y el amor?: se separaron Andrea Rincón y el "Mono" de Kapanga

Fotos Se separaron Andrea Rincón y el "Mono" de Kapanga.

La relación entre Andrea Rincón y el "Mono" de Kapanga duró muy poco. Se los vio felices, juntos y enamorados en los Martín Fierro. Cuando ella ganó el premio como revelación, hubo un tremendo beso. Todos pensamos que el amor estaba consolidado. Pero no.

Anoche, en Debo decir, Andrea reveló que está separada. "Yo no tengo suerte en el amor, el amor no es lo mío. Yo me enamoro, estoy enamorada de la vida, me encanta estar enamorada, pero no tengo suerte. Me entrego tanto que me hacen mierda, siempre. Se abusan de mi amor”, dijo.

Entonces, Luis Novaresio, que no esperaba algo así, le dijo: "Pero ahora estás bien. ¿No meto la pata?"

"Estoy sola y no quiero hablar del amor. Siempre termino con el corazón roto. Estoy sola, yo voy siempre como una topadora y me la doy contra el paredón. Pero me voy a seguir enamorando, pienso seguir apostando al amor, voy a entregar el corazón y voy a volver a enamorarme”, dijo.