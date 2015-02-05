CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Julio 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 21:32 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 FANNY LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

00.30 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ

20.15 MARATÓN 2017

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE. BROWN VS. VILLA MERCEDES (FEMENINO)

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.54 DESTINO FINAL 2

02.40 POSESIÓN SATÁNICA

04.26 QUIZ SHOW. EL DILEMA

07.13 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD

09.08 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN

DE LOS COCODRILOS

10.53 SEMBRADORES DE OPTIMISMO

11.06 UN CAMINO HACIA MÍ

13.17 PREMONICIONES

15.12 SEÑALES

17.20 EL LABERINTO DEL FAUNO

19.38 LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

22.23 INFRAMUNDO EL DESPERTAR

TNT

04.07 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.56 HISTORIAS CRUZADAS

10.35 SUPERMAN REGRESA

13.26 LADRONA DE IDENTIDADES

15.28 EL HOMBRE DE ACERO

18.03 RÁPIDO Y FURIOSO

20.01 LA PELEA DE MI VIDA

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

00.32 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

TCM

00.07 PERROS DE LA CALLE

01.54 LEY DE LA CALLE, LA

03.32 USURPADORES DE CUERPOS

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 CASADOS CON HIJOS

09.20 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL

CORRECAMINOS

11.10 ¿QUÉ TAL, BOB?

13.04 MEJOR... IMPOSIBLE

15.38 EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

17.39 PESCADOR DE ILUSIONES

20.10 CASADOS CON HIJOS

21.00 BELLEZA AMERICANA

23.11 LA LEY DE LA CALLE

SPACE

00.06 MATAR O MORIR

01.42 JASON X - MALDAD SUPREMA

03.17 6 BALAS

06.00 EL DESVÍO

06.30 RIESGO TOTAL

08.32 EL IMPLACABLE

10.31 MEDIO MUERTO

12.29 CONAN, EL BÁRBARO

14.3 4300

16.42 TROYA

19.48 THOR. UN MUNDO OSCURO

22.00 EL LLANERO SOLITARIO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN

10.00 LA LEY Y EL ORDEN.

11.00 DR. HOUSE

11.50 DR. HOUSE

12.40 GRIMM

13.30 ORGULLO Y PREJUICIO

16.00 DR. HOUSE

18.00 GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN.

21.00 ELEMENTARY

22.00 ELEMENTARY

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(AVDA. ROCA (R) 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA “OKJA”.

CENTRO CULTURAL

RICARDO ROJAS

(PRINGLES Y LIBERTAD)

+JUEVES 6, 13 Y 20, A LAS 20, SE PRESENTARÁ EL DÚO OBLIVION, CON AMIGOS.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+MIÉRCOLES 5, A LAS 19, CORO DE NIÑOS DE LA PROVINCIA, CON LA DIRECCIÓN DE DADI LÓPEZ.

+JUEVES 6, A LAS 22.30, MARÍA LUNA LLARULL, CON FRANCO ALCARAZ (GUITARRA), JUAMPI PALACIOS (GUITARRA BASE) Y MATÍAS FLORES (BAJO), EN UN TRIBUTO A MARCELA MORELO.

+ EL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y SALO CASTILLO.

IL BOULEVARD

(AVDA. ALEM ESQ. ALVEAR)

+VIERNES 7, A LAS 23, DÚO OBLIVION.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3(3D):

HOY AL 05/07-14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 05/07 -14:00 (cast) 17:00 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 05/07-19:50 (Cast)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 05/07-22:15 (Subt)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 05/07-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

HOY AL 05/06- 19:30 (cast) 22:30 (Subt.)

UN DON EXCEPCIONAL (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 05/07- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)

VIENE DE NOCHE (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY AL 05/07-18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 05/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO APTA TODO PÚBLICO ESTRENO

15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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