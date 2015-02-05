CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Julio 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 21:32 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 FANNY LA FAN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
00.30 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ
20.15 MARATÓN 2017
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE. BROWN VS. VILLA MERCEDES (FEMENINO)
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.54 DESTINO FINAL 2
02.40 POSESIÓN SATÁNICA
04.26 QUIZ SHOW. EL DILEMA
07.13 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD
09.08 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN
DE LOS COCODRILOS
10.53 SEMBRADORES DE OPTIMISMO
11.06 UN CAMINO HACIA MÍ
13.17 PREMONICIONES
15.12 SEÑALES
17.20 EL LABERINTO DEL FAUNO
19.38 LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
22.23 INFRAMUNDO EL DESPERTAR
TNT
04.07 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.56 HISTORIAS CRUZADAS
10.35 SUPERMAN REGRESA
13.26 LADRONA DE IDENTIDADES
15.28 EL HOMBRE DE ACERO
18.03 RÁPIDO Y FURIOSO
20.01 LA PELEA DE MI VIDA
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
00.32 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
TCM
00.07 PERROS DE LA CALLE
01.54 LEY DE LA CALLE, LA
03.32 USURPADORES DE CUERPOS
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 2)
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 CASADOS CON HIJOS
09.20 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL
CORRECAMINOS
11.10 ¿QUÉ TAL, BOB?
13.04 MEJOR... IMPOSIBLE
15.38 EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
17.39 PESCADOR DE ILUSIONES
20.10 CASADOS CON HIJOS
21.00 BELLEZA AMERICANA
23.11 LA LEY DE LA CALLE
SPACE
00.06 MATAR O MORIR
01.42 JASON X - MALDAD SUPREMA
03.17 6 BALAS
06.00 EL DESVÍO
06.30 RIESGO TOTAL
08.32 EL IMPLACABLE
10.31 MEDIO MUERTO
12.29 CONAN, EL BÁRBARO
14.3 4300
16.42 TROYA
19.48 THOR. UN MUNDO OSCURO
22.00 EL LLANERO SOLITARIO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN
10.00 LA LEY Y EL ORDEN.
11.00 DR. HOUSE
11.50 DR. HOUSE
12.40 GRIMM
13.30 ORGULLO Y PREJUICIO
16.00 DR. HOUSE
18.00 GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN.
21.00 ELEMENTARY
22.00 ELEMENTARY
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(AVDA. ROCA (R) 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA “OKJA”.
CENTRO CULTURAL
RICARDO ROJAS
(PRINGLES Y LIBERTAD)
+JUEVES 6, 13 Y 20, A LAS 20, SE PRESENTARÁ EL DÚO OBLIVION, CON AMIGOS.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+MIÉRCOLES 5, A LAS 19, CORO DE NIÑOS DE LA PROVINCIA, CON LA DIRECCIÓN DE DADI LÓPEZ.
+JUEVES 6, A LAS 22.30, MARÍA LUNA LLARULL, CON FRANCO ALCARAZ (GUITARRA), JUAMPI PALACIOS (GUITARRA BASE) Y MATÍAS FLORES (BAJO), EN UN TRIBUTO A MARCELA MORELO.
+ EL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y SALO CASTILLO.
IL BOULEVARD
(AVDA. ALEM ESQ. ALVEAR)
+VIERNES 7, A LAS 23, DÚO OBLIVION.
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3(3D):
HOY AL 05/07-14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 05/07 -14:00 (cast) 17:00 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 05/07-19:50 (Cast)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 05/07-22:15 (Subt)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 05/07-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
HOY AL 05/06- 19:30 (cast) 22:30 (Subt.)
UN DON EXCEPCIONAL (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 05/07- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)
VIENE DE NOCHE (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY AL 05/07-18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 05/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO APTA TODO PÚBLICO ESTRENO
15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)