FÚNEBRES | 4 de Julio de 2017

- Carlos Humberto Chaparro (La Banda)

- Marta Vicenta Ferreyra

- Mario Orlando Díaz Llanos

- María Angélica Simán (Catamarca)

Sepelios Participaciones

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Raúl Espeche, su esposa María Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. La comision directiva de la Asociacion de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participa con dolor el fallecimiento de la colega y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Guillermo Luna Herrera, participa el fallecimiento de la esposa de su amigo Miguel Ángel y acompaña a su flia. en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Geólogo Raul Martín, Lic. Nora Zapata y sus hijos Romina, Agustina y Francisco participan el fallecimiento y acompañan con dolor a su esposo e hijos.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Angie Giuggiolini y Dr. Gustavo A. Muñoz participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Laura y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CRISTIAN NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Tu sonrisa y alegria nos acompañara e iluminará por siempre, con amor. Directivos, Profesores, Terapeutas y compañeros del Centro Educativo Terapeutico (El Solar).

CORONEL, ELDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su hijo Leonides Rolando Acosta, h. política Elsa Cisterna, nietos Mariela, Natalia, Maria, Noelia y demas familiares, sus restos seran inhumados 11 hs en el cementerio la piedad. Servicio Realizdo por COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162. Tel. 4219787.

CUELLAR DE GONZÁLEZ, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Señor misericordioso recíbela a contemplar tu rostro y dales consuelo a sus seres queridos. Acompañamos con profundo respeto y cariño en estos momentos de dolor a sus hijos y demás familiares... Queda entre nosotros el recuerdo de la gran persona, amiga, colega respetuosa y responsable de su labror docente, siempre dispuesta al trabajo, sin descuidar jamás los valores que debía inculcar con cariño a sus alumnos. Que el Señor te reciba en sus brazos y te colme de bendiciones cuidando de tus hijos. Noemí G. de Gulotta, ex-directora de la Esc. Jose J. Berutti Nº 204. Bandera ( Dpto. Belgrano).

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Marili Pinto, sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino Pinto y Mercedes Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Tus colegas y amigos de siempre; Tat. Juárez y Ana María H. de Juárez, participan con inmenso dolor su fallecimiento, que nuestro Señor te de el descanso eterno. Compartimos y acompañamos este triste momento a su hijo Marito, su nuera, su nietita y su compañera Toti que siempre estuvo a su lado. Querido Mario descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Juan Carlos Carrizo y flia., participan el fallecimieento del amigo de toda la vida y padre del corazón de sus ahijados Maria Eugenia, Emilia y Martin. Acompañan en su dolor a su hijo y demás familiares. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Luis Armando Sandoval, su esposa Elena, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y sus respecctivas flias., participan con dolor el fallecimiento de su amigo Mario y acompañan en este triste momento a su flia.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados Tradición participa el fallecimiento de su socio fundador y amigo, y acompañan en su dolor a su hijo Maritto y flia.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Nani Garcia, sus hijos Mariana y José Manuel, participan el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación cristiana a su hijo Marito y flia.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Acompañan a su hijo Mario, sus compañeros del Ipri; Susana Stembergh, Mario Frágola y Virginia Ávila, participan su falleciento con profundo dolor.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Joaquin y Mary Campos, participan con profundo dolor el fallecimieento de su amigo Lito y acompañan a su hijo Marito. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Padri querido, nos dejas con un dolor inmenso, ahora estás junto a tu hermana querida. Siempre estarás dentro de nuestro corazón, te amaremos toda la vida. Tus ahijados Mariel, César y Luis. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Este es un día muy especial, no estás con nosotros, pero siempre estarás en nuestros corazones eternamente. Gracias por tu cariño, tu amistad, tu apoyo como un gran hermano y nuestro amigo. Tu hermana de corazón Gladys Díaz, Norma y Emanuel, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Yolanda Nuñez, José Caminos, Ceci y Beby, participan con profundo dolor tu partida. Fuiste una persona de bien, al servicio de tus amigos y diste un gran aporte a la docencia, empezando esa tarea en Sol de Julio lugar donde paste varios años. Seguro estás en el lugar de los elegidos.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Diego R. E. Orellano, su esposa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Su amiga Genoveva Mirolo, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Marito en este momento, ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Los amigos de su hijo Marito y todo el equipo de El Matador F. C. , participan con profudo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Susana y Palmira Oroná, Fanny Josefina Cisterna, y Siria Zalazar, participan su fallecimiento. Mario fuiste dejando huellas de amistad sincera y bondades de un cabal caballero, no olvidaremos los momentos gratos compartiddos con amigos y vecinos del Centro de Jubilados del Bº Tradición. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado, Lic. Mario Diaz y lo acompaña junto a su familia en el dolor.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Mario, querido amigo, compartimos las alegrías y tristezas de la vida, por nuestra amistad. Hoy me toca despedirte con gran pesar, pero me reconforta saber que el Señor te recibirá para darte la paz y el descanso eterno, por haber sido una excelente persona. Siempre estarás en mis recuerdos y en mis oraciones. Tu amiga Cacha.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. La comunidad de la capilla de San Cayetano del barrio Tradición lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Gabi Llapur, Jime Ranciglio, Marijo Prieto, Olga Balteiro, Ana Manzur, Lili Gonzalez E. Gabi Galván, Tere Mayuli, Caro Molinari, Lu Castellano, Belén Russo y Monica Ramos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo y amigo en tan profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MARTA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Sus hijos Héctor y Rata Moron, nietos Sebastian y Silvio Moron, bisnietos Thiago y Alma Moron participan su fallecimiento, sus restos seróna inhumados en el cementerio Parque de la Paz. a las 9 hs. Casa de duelo Sala Nº 1. P.L.Gallo 330. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALVÁN, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Personal directivo, administrativo y compañeros/as de Prestaciones Domiciliarias SRL, acompañan con profundo dolor a la enfermera Lucrecia Paz, ante la pérdida de su mamá. Elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda paz y resignación a toda su familia.

GALVÁN, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Yo soy el camino, la verddad y la vida. Y nadie viene del Padre si no es por Mí. Nuevo Hotel Bristol participa con dolor el fallecimiento de una integrantee de la firma y ruega oraciones por el descanso de su alma.

JIMÉNEZ DE GEREZ, JUANA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. La comisión directiva del Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera empleada de la institucion Sra. Susana. Ruega oraciones en su querida memoria.

LUNA, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Chicha Toscano y Blanca Sanguedolce de Ávila, sus amigas y compañerass de talleres, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. "Querida amiga que el Señor te coloque en el lugar más lleno de luz". Lucy Soria de Corbalán, sus hijos Carlitos, Laly y Maria Silvia. participan con profundo dolor su inesperada partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Sus ex compañeras y amigas del Teatro Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero TUNSE participan con tristeza el fallecimiento de la querida Yoli y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Carolina Sanguedolde participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga querida y compañera de teatro. Yoly te fuiste sin pensar, en sueños y en paz. Dios te llevó a su lado y ya descansas en el reino celestial. Acompaño en su dolor a sus hijos María Belén, Patricia y Claudio. Ruega oraciones en su memoria.

NAVARRO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Desde Tucumán. Nelly Goytia despide con dolor al hermano político de su querida amiga Amelia Morales. Hace extensivas sus condolencias a toda la familia Navarro- Morales, por esta pérdida tan dolorosa

NAVARRO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. La promoción 1959 de la Esc. Normal Manuel Belgrano participa el fallecimiento del cuñado de su compañera y amiga Francisca Morales y acompaña en su dolor a ella y su familia rogando por una pronta resignación. Oran por su alma.

PAZ, EVELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Yo soy la resurreción y la vida, el que crree en mi aunque muera vivirá". Su vecino y amigo de toda la vida José Francisco Perez, sus hijos Ricardo, Oliva, Mari y sus respectivas flias., participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, EVELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna.Tu amiga de la infancia que nunca te olvidará, Oliva Perez, Toño Paz, sus hijos Matias y Pato, Santiago y Florencia Paz Perez, participan con dolor ssu fallecimieento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

PAZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. "El Señor te reciba en su Reino de Amor". Cielito Grela y Adolfo López, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Norita Paz Lines. Se ruega oraciones en su memoria

PAZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Amigas de su hermana Nora, acompañan a la familia en este momento de dolor. Mamita Truco, Cuca Gerez, Nené Daud, Nené Grama, Coty Gioya, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

PAZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 02/7/17|. Neneca Prola de Irurzun y flia, participan el fallecimiento de la hermana de Mirta y Norah Paz Lines. Elevan oraciones para su descanso eterno.

PAZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 02/7/17|. Sofía de Achával y flia, participan el fallecimiento de la hermana de la Dra Norah Paz Lines. Elevando oraciones para que descanse en paz.

PINTOS, FRANCISCO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Fanny Josefina Cisterna, Susana Oroná y Siria Zalazar, participan con dolor su fallecimiento, fuiste un amigo sincero, atento, cordial, amable y responsable en su accionar cotidiano como todo hombre de bien. Rogamos por su descanso eterno y cristiana resignación para sus hijos y familiares.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Mary, ya descansas en paz. Elita Acosta, sus hijos Dorita y Jorge Llapur y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Acompañamos a su hijo Raúl en este triste momento. Te recordaremos con gran cariño querida amiga.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Hoy estás en los brazos del Señor, por lo mucho que sufriste". Tu cuñada Wilma de Ruffa, hijos Humberto, Luis, Carlos, Pablo y flias, participan el fallecimiento de su querida tía Mary, acompañan a Raulito en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

SCHINDLER PETER JOSEF, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Personal directivo y administratitvo no docente de la secretaría de Ciencia y Técnica. UNSE, participan su fallecimiento y acompañan a su ex compañera Christine y familia. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 30/6/17|. La familia de Enrique Nasif Saber, Adela, Fernando, Germán y sus respectivas familias acompañan al querido Jorge en este difícil momento.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en catamarca el 30/6/17|. Irma Ise de Velarde, sus hijos con sus respectivas familias participan el fallecimiento de la hermana del Dr. Jorge Simán y lo acompañan con todo cariño en este momento de dolor.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en catamarca el 30/6/17|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su hermano Jorge y familia en el dolor rogando oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su esposa Mercedes Cura, sus hijos Javier, Paola y Luisito, h.pol., nietos Martín, Macarena, Tadeo, Florencia, Xiomara y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Hay papito que dolor que nos dejaste ni te imaginas, te pido que nos des fuerzas para seguir adelante. Vos tienes que ser mi Angel, que nos cuide, me de fuerzas para poder seguir. Siempre vas a estar en nuestros corazones... Te amooo con toda mi alma mi Viejito "Jodido". Su esposa Mecha, sus hijos Javier, Paola y Luisito, sus hijos politícos Puni y Silvia, sus nietos Martin, Macarena, Flor, Tade y Xiomara, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Pancho, Liz, Silvia, Alejom y Gastón participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Acompañamos con mucho dolor a la flia. Vazquez Cura. Siempre lo recordamos la flia. Ledesma Verónica, Andrea y sus ijos Laura, Nahuel, Agustina, Flia. Salto, Blanca y hijos. Viviana, Daiana, Nadia, Melisa, Gabriel, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Personal directivo, docente y compañeros del Jardin Nº 281 "Ciudad del Niño" participan su fallecimiento.





Invitación a Misa

AGUIRRE DE SUEIRO FERNÁNDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Madre y hermana hoy hace tres meses que partiste al encuentro del Señor. A veces podemos estar ausentes, pero olvidarte jamás. Solo nos queda el consuelo que desde el cielo alguien vela por nosotros. Su esposo Carlos, sus hijos Ramón, César, Erika, sus nietos Lian y Ema, hijos políticos,. hermanos y sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, rogando por su eterno descanso.

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. A cinco meses de tu ausencia, nos cuesta aceptar tu partida. No hay palabras para decir cuánto te extrañamos. Sabemos que eres un ángel y nos cuidas desde el cielo. Tu esposo Raúl, tu hija Fanny, hijo político Fabián, tus nietos Stefanía, Florencia y Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo.

CORONEL, ISOLINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Tía Iso: Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Su sobrina Graciela Coronel, Kike, Daniel, Fabián, Carina y Jorge Daverio y respectivas familias agradecen a los Dres. Mónica Coronel e Ivan Yoles y familiares que nos acompañaron en este difícil momento e invitamos a la santa misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

CORONEL, ISOLINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Tía Iso. Estarás presente en nuestros corazones por siempre. Sus sobrinos Ramón, Nora, Graciela, Miryam, Carmen, Mónica y Kely invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplir 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LEIVA, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde, simplemente se aprende a vivir sin ella. Nunca se llena el vacío que deja simplemente se hace un poco menor. Su esposa Yda Angelica Cáceres, su hija Lucrecia, hijo politico Roly, su nieto Nahuel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposo Daniel "Coco" Collado, sus hijos Daniel, Martín y Virginia agradece a los Médicos Sres. Víctor Yunes, Marcelo Marco, Carlos Manfredi, Dr. Trejo y Dra. Adriana Generoso a enfermeros y parte administrativa de terapia intensiva de la Clínica Yunes. A la empresa fúnebre Antonio Gubaira e Hijo y a toda la familia, amigos y conocidos, tanto de mis hijos como mías por habernos acompañado en este duro momento e invitan a la misa que se oficiará el día 4/7 en la iglesia Santa Lucía a las 20 hs. del Bº Santa Lucía - capital, Al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, LUCAS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/15|. Desde aquel triste día de tu partida, miro atrás en el tiempo tratando de entender y de resignarme a tu ausencia, pero solo encuentro un vacio difícil de llenar. Desde aquel día mi corazón de padre te busca y sufre al no encontrarte, mi Negro querido, y me aferro a mi Dios que me dice que estás junto a Él en ese lugar increíble donde no existe ni el dolor ni la tristeza ni la muerte; solo existen las esperanzas y las promesas del día en que volvamos a estar juntos para poder abrazarte y sonreír con vos para siempre. Cuánto daría por escucharte cuando me decías Papi ... tu forma de ser, tus gestos, tu mirada, tus silencios y hasta tus enojos han quedado en mi alma. Hijo querido te extrañamos mucho y por ahí me pregunto si será mucho pedirle a Dios tenerte en mis sueños. Podrán pasar los años, pasará la vida, pero el amor por vos, mi Negro, se hará cada vez más intenso y no terminará jamás. De mi corazón al tuyo mi Negro querido. Tu padre Rubén, invita a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





CHAPARRO, JOSÉ FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/16|. Hace un año que te has ido Papito, tus hijos pedimos que nos ayudes a sobrellevar tu ausencia. Te amaremos por siempre. Facundo, Florencia y nuestra mamá María.





Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CHAPARRO, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Su madre Ángela, sus hermanos Negro, Ana, Carmen, Billorio, Gladis, Raúl, Cacho, Lola, Negro, Adriana y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ VDA. DE GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. ¡¡Piruca, siempre estarás en nuestras vidas recordando los momentos compartidos!! No solo fuiste una concuñada, sino una hermana que me acompañó en los momentos más dolorosos, que el Señor te reciba en sus brazos, goce de la vida eterna y brille para ti la luz que no tiene fin. Sara Paz de Gómez, sus sobrinos Mirian y Julio, Viviana y Ariel, Dolly y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompaño a mis queridos sobrinos Marta y Eduardo y flia, rogando que Dios les de fortaleza por la partida de su madre. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. La comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios, participan con dolor el fallecimiento de quien fuera integrante de ésta Institución: "Ines: siempre estarás presente en nuestros corazones. Pedimos oraciones en tu memoria".

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Su cuñada Sunilda y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. "Por tu humildad, por tu bondad que llevaste en tu vida, que el Señor reconozca estas virtudes. Como socia fundadora del Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios, te deseamos tus amigos José Alberto Penidez y Audelina Iturre que descanse en Paz".

OVEJERO DE KOFLER, INÉS JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale la paz que su alma se lo merece. Participan con profundo dolor, hermanas en Cristo de Legión de María de la parroquia Cristo Rey. Ruegan una oración en su memoria.

OVEJERO DE KOFLER, INÉS JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Negrita: Que tristeza profunda sentimos al saber de tu partida al Reino de los Cielos. Solo nos quedan los recuerdo de las reuniones que compartí con tus amigas de calle Ameghino. Hoy estarás descansando en Paz junto a tu querido esposoLeo. ¡Dos seres inigualables!. Mercedes de Nediani y flia, te despiden rogando a Dios por tu eterno descanso: Nuestas condolencias a su hija Tere y flia, Marthy y Lucky Ovejero y demás familiares. ¡Hasta siempre amigas! Descansa en Paz!





Invitación a Misa

----------------------------------------





SUÁREZ JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/617|. Su esposa Silvia Muratore, sus hijas Rocio, Belen, Marcela, Faviana y Elizabeth, hijo politico German, nietos Lautero, Valentin, Maiten y Joaquin, su hermano en el afeccto Juan C, Coronel, Agradecen a vecinos, amigos e instituciones que nos acompañaron en este triste momento, e invitan a la Misa que se Realizará a los nueve dias de su falecimiento en la Capilla de Simbol hoy a las 21 y en la Parroquia San José el dia 05/07/17 a las 20. para rogar por su eterno descanso y la paz de su alma.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





PANCHUK DE LLADHON, ANTONINA (q.e.p.d.) Dejó de existir el 01/7/17 a la edad de 91 años|. Jesus Lladhon, Juan A Lladhon, Alexandra Lladhon y Ami Lladhon, participan del fallecimiento y acompañan en el dolor a Miriam Lladhon y Juan Emilio Lladhon y familias ante tan lamentable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

ESPAÑOL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin. Personal directivo, docentes y de maestranza de la escuela 814 P. A de Sarmiento participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Karina Español y ruegan un oración en su memoria.

ESPAÑOL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GALLARDOS, LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Amigos de sus hijos Alberto y Gringa: Archi Nassif, Silvia y Marcia Botvinik, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Que brille para siempre la luz que no tiene fin". Su hermano Juan Antonio Leguizamón, su esposa Nelida Josefina Neirot, sus hijos Sandra, Walter, Juan y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su sobrina Sandra P. Leguizamón, sus hijos Rodrigo, Mariano, Sol, Yanela y Esteban, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Ruegan una oración a su memoria.