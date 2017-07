All Boys necesita ganar para alejarse de la zona roja

Fotos DUELO. All Boys recibe a Brown.

04/07/2017 -

Con dos partidos de interés por la permanencia, Ferro vs. Atlético Paraná y All Boys vs. Brown de Adrogué, se cerrará hoy la cuadragésimo primera fecha del campeonato de fútbol de Primera B Nacional.

Atlético Paraná necesita de una victoria ante Ferro Carril Oeste en Caballito, donde se jugará el partido desde las 20 con arbitraje de Diego Ceballos y transmisión de TyC Sports.

El conjunto entrerriano está último en los promedios y un partido que fue suspendido ante All Boys por incidentes en su estadio. El tribunal de disciplina de la AFA debe decidir sobre este cotejo.

Cinco minutos después en Floresta, All Boys buscará los tres puntos para alejarse de la zona roja, de la que está muy cerca al punto de ser el más complicado de los equipos que por ahora están salvándose del descenso. El partido será dirigido por el árbitro Luis Álvarez y transmitido por DirecTV Sport.