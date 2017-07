Coleoni admitió que el equipo sintió el impacto

Fotos AUTOCRÍTICO. Coleoni sostuvo que Central Córdoba no tuvo un buen juego y que lo desbordó la situación.

Tras una larga espera en zona de vestuarios, el entrenador de Central Córdoba salió a dar la cara en la derrota. "No hicimos un buen juego, creo que el gol del rival en la primera jugada lo desacomodó y lo desestabilizó emocionalmente al equipo. No obstante hicimos un cambio, lo fuimos a buscar, nos pusimos 1 a 1 y tuvimos 10 minutos para ganarlo. En una contra nos hicieron el segundo y el equipo ya se salió de foco, no encontramos el juego y ya los últimos minutos fueron a suerte o verdad", fue el primer análisis de Gustavo Coleoni.

Luego, explicó lo que buscó con el cambio de Pato por Vera Oviedo: "Íbamos perdiendo contra un rival que atacaba con Córdoba solo. Entonces hicimos una línea de tres en el fondo y dejamos a Matías adelante de los cuatro volantes nuestros para que encuentre juego, para que gambetee para adelante y se asocie con el delantero y que haga su partido, porque iba a tener los espacios para jugar. Esa fue la idea, que Matías entre y haga como un segundo punta o un enganche".

El "Sapo" casi no tuvo respuestas por haber recibido otro gol de pelota parada. "Es un karma que tenemos", se limitó a decir.

Y sobre la chance desperdiciada anoche, dijo: "En realidad son todos los partidos importantes, pero hemos perdido tantas oportunidades que parecía que ésta era la más importante. Como consecuencia de no sumar antes, las oportunidades se achican y parecía que hoy era la última. Como dije recién, creo que el gol del rival tan inesperado al equipo lo saca de foco, lo comió la ansiedad y el apuro. Y no hicimos un buen juego, eso hay que reconocerlo. Perdimos la frescura para jugar y asociarnos".

Sobre cómo encontró a los jugadores en el vestuario, contó: "Estamos golpeados, pero mañana hay que entrenar. Tenemos que sumar quince puntos, o trece o doce y esperar. Estamos desencantados, mal, no lo esperábamos al resultado éste. No pensábamos jamás este resultado, pensábamos llevarlos por delante y sumar los tres puntos".

Coleoni sabe que la ansiedad puede seguir jugándoles malas pasadas. "Va a pasar eso, el tema es poder hacer el gol nosotros antes que el rival, sobre todo de local, para manejar las contras nosotros", señaló al respecto.

Por último, se refirió al factor mental y anímico. "Lo venimos remando y hablando desde que estamos. Hoy fue la primera vez que al equipo le ganó un poco lo externo", cerró.