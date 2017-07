Aparecieron facturas que confirman el vínculo de los Kirchner con Cristobal López

04/07/2017 -

Un documento exclusivo que publicó ayer el diario La Nación, demostró el vínculo comercial que existió entre la familia Kirchner y el empresario del juego Cristóbal López.

Son facturas de 2009 y 2010 que acreditan el cobro del alquiler al empresario K del departamento "D" del piso 4º del complejo Madero Center, ubicado en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero.

Pagos

Fue Los Sauces, la inmobiliaria de la ex familia presidencial, la que se encargó de cobrarle al empresario K y a su socio Fabián de Sousa, el alquiler de un lujoso departamento en el barrio más caro de la Ciudad. Si bien el monto total representó un desembolso de US$ 108.000, por un contrato de 24 meses, Cristóbal López pagó US$ 54.000, un año por adelantado.

Si bien López y De Sousa no figuran en las facturas, ya que fueron emitidas a nombre de "Inversora M&S", se trata de una empresa del Grupo Indalo, de López. Grupo que retuvo más de $ 3300 millones que debían haber sido destinados al pago de impuestos a la Afip por las operaciones de la petrolera Oil Combustibles.