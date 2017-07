Pese a las complicaciones económicas, Macri dijo que "el país está en marcha,"

Fotos POSICIÓN. El Presidente analizó que la recuperación de puestos de trabajos perdidos en el inicio de su gestión, representa un buen indicador.

04/07/2017 -

El presidente Mauricio Macri aseguró que "el país está en marcha, aunque mucha gente no lo percibe", al tiempo que destacó el trabajo "con todos los gobernadores, más allá de cuál sea su pertenencia política".

Durante una teleconferencia con el canal estatal 12 de Misiones que se realizó al mediodía, Macri resaltó que en el país "se comenzó a crecer y el año próximo se va a crecer aún más" y expresó su "especial afecto por Misiones, porque en mi época empresaria trabajé mucho ahí, hice muchas obras, voté una vez, viajé muchísimas veces. Y sé de la dinámica y de la alegría del misionero".

Al ser consultado acerca del tránsito de la economía durante su gestión, expresó que "no ha sido un año y medio fácil, pero hemos bajado la inflación; hemos vuelto al mundo; vamos a crecer este año un 3 por ciento y después será mayor el crecimiento".

Remarcó la recuperación de "puestos de trabajo que se habían perdido en el primer tiempo de mi gestión, cuando tuvimos que sincerar muchas cosas de la economía. Este es el camino", afirmó al ratificar el rumbo elegido por su administración de gobierno.

Crecimiento

Al reiterar sus pronósticos de crecimiento, Macri dijo: "Todas las noches cuando me voy a dormir me pregunto si no pude haber hecho algo más por los misioneros, por los argentinos, para el país que nos merecemos, que soñamos", pero "lleva su tiempo, no se hace de un día para el otro".

En ese sentido expresó que se deben dar "pequeños pasos y los misioneros tienen mucho que aportar para que esto se haga realidad. El país está en marcha, aunque mucha gente no lo percibe. Se comenzó a crecer y el año próximo se va a crecer aún más".

Además, expresó su satisfacción "porque algunas de las múltiples cosas que pasaron en estos 18 meses es que, claramente ahora se trabaja con todos los gobernadores, más allá de cuál sea su pertenencia política", en respuesta a los vínculos con el gobierno de Misiones.

Inversiones

Luego de enumerar los planes de inversión previstos, las obras del Plan Belgrano, la visita de Tecnópolis Federal y del programa "El Estado en tu Barrio", señaló: "Hemos hecho muchas cosas en conjunto porque mi compromiso después de las elecciones era trabajar por todos los argentinos".

En la misma línea, el Presidente pronosticó "una revolución del aire" al referirse a los vuelos low cost, uno de los cuales a cargo de Andes Líneas Aéreas comenzó a operar ayer entre Buenos Aires y Puerto Iguazú, "con bajas tarifas con lo cual cada vez más personas van a poder viajar más seguras, más rápido y así poder trabajar, visitar su familia".

Macri encuadró las iniciativas mencionadas "en un plan que incluye conectar la Argentina. Para que sea federal tiene que estar conectada por tierra, con la hidrovía, con el ferrocarril que estamos recuperando, con las autopistas que vamos a cuadruplicar en esta gestión".