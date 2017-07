Fotos DESPEDIDA. Nicolás Romano le escribió una carta a la afición santiagueña en su cuenta de Twitter.

04/07/2017 -

Nicolás Romano escribió una emotiva carta a la afición santiagueña y luego la subió a su cuenta de Twitter para despedirse de la provincia ya que el próximo desafío de su carrera deportiva estará en Atenas de Córdoba.

"Santiago querido: llegó la hora de despedirnos, no sé por cuánto tiempo... Es hora de ir en busca de nuevos desafíos. Agradecerte y mucho por estos dos años tan intensos. Me llevo muy lindo recuerdos. Tu gente siempre fue muy respetuosa y amable conmigo y mi familia. Eso no se encuentra en todos lados. Conocí gente increíble, que hizo que mi estadía haya sido muy amena y divertida", escribió el juninense.

"Los objetivos deportivos no los pude concretar como me hubiese gustado, pero estoy seguro que el Club Quimsa le va a seguir dando alegrías a la gente que hace un esfuerzo muy grande para ir a la cancha. Gracias por confiar en mí, como jugador y como persona. Espero que nos volvamos a cruzar", agregó a modo de despedida.

El ala pívot juninense jugó dos temporadas en Quimsa y demostró que es un basquetbolista de enorme jerarquía. Sin embargo, la renovación del contrato no se dio y su representante ya acordó condiciones con el Griego cordobés, donde volverá a tener como entrenador a Sebastián Casalánguida, que ya lo dirigió en Regatas Corrientes.

En Atenas tendrá como compañeros a Juan Fernández, Juan Pablo Cantero, Diego Lo Grippo, Roquez Johnson y Rafael Hettsheimer.

Quimsa

Por el lado de Quimsa, hasta anoche no habían surgido novedades en torno a la chance de que Néstor García se convierta en entrenador del Fuenlabrada de la ACB de España.

De todos modos, se sabe que si esto ocurre, el santafesino Fabio Demti volverá a ser entrenador principal del club.

Asimismo, ya están cubiertas las ocho fichas de mayores: Nicolás De los Santos, Juan Ignacio Brussino, Leonel Schattmann, Rodney Green, Sebastián Vega, Roberto Acuña, Dennis Horner y Torin Francis.

El plantel se completará con José Montero (U23), Gonzalo Romero y Julián Ruiz (Juveniles).

Faltaría una ficha más U23, que sería un interno que pueda participar en la rotación.