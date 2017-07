El "Puma" Gigliotti será operado de una hernia

Fotos PRESENTE. Gigliotti no mejoró con el primer tratamiento por lo que ahora será sometido a una intervención quirúrgica para que pueda volver a las canchas.

04/07/2017 -

Independiente regresó a los entrenamientos y el entrenador Ariel Holan ya recibió una mala noticia, más allá de que aún no ha llegado ningún refuerzo, y es que el delantero Emmanuel "Puma" Gigliotti será sometido a una operación por hernia deportiva y pubialgia.

El ex delantero de All Boys, San Lorenzo y Boca entre otros equipos del fútbol argentino no respondió bien al tratamiento realizado durante la última parte del campeonato y por eso será sometido a una cirugía que lo alejará de las canchas por alrededor de dos meses.

Los últimos "9’"que trajo el "Rojo" fueron intervenidos quirúrgicamente: Lucas Albertengo por la rotura de ligamento y meniscos de la rodilla derecha y Leandro Fernández por rotura del ligamento cruzado anterior.

Además, el volante ofensivo Walter Erviti trabajó diferenciado, se recupera de un esguince medial en rodilla izquierda que padeció durante el certamen, y el delantero misionero Martín Benítez trabajó aparte por padecer un esguince medio tarsiano en el pie izquierdo.

Las únicas caras nuevas con las que contó Holan y su cuerpo técnico fueron el defensor Alexis Zárate, regresó de su préstamo en Temperley, y el delantero Francisco Pizzini, quien regresó de Olimpo de Bahía Blanca con rotura de ligamentos cruzados y lateral interno de la rodilla izquierda.

De este modo el panorama general no es bueno para el "Rojo", ya que el miércoles próximo recibirá a Deportes Iquique de Chile por la Copa Sudamericana, y de momento el único refuerzo cercano parece ser Jonás Gutiérrez.