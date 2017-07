“¿Puedo viajar en avión con este ojo?”

04/07/2017 -

La Academia Americana de Oftalmología suele recibir preguntas acerca de si el estar recuperándose de una cirugía ocular o tener alguna afección ocular específica significa que el paciente no puede viajar en avión.

Si tiene preguntas sobre su salud ocular, debe consultar con su oftalmólogo. Sin embargo, es importante saber que a veces un viaje en avión podría realmente ser un peligro para su visión.

Si ha tenido algún tipo de cirugía, consulte con su médico acerca de sus planes de viaje.

Sepa qué debe esperar después de su cirugía, para así saber si está presentando algún síntoma grave. La conveniencia de permanecer cerca de su lugar de residencia por unos cuantos días — o por el tiempo que su médico recomiende — en caso de que pueda presentarse algún problema. Además, no deje de asistir a sus citas médicas de control para que su médico pueda asegurarse de que su proceso de curación sigue el curso esperado. Si se le ha diagnosticado alguna afección ocular, consulte con su oftalmólogo si hay algunas actividades que usted debe limitar o evitar. Asegúrese de entender las recomendaciones del médico y pregunte acerca de cualquier duda sobre actividades específicas. ¿Puedo volar después de una cirugía para reaplicación de retina? Si le han hecho una cirugía para reparar su retina, sólo deberá viajar en avión cuando su médico le indique que no hay peligro en hacerlo. Para reparar un desprendimiento o desgarro de retina, es frecuente que el oftalmólogo deba inyectar una burbuja de gas para mantener la retina en su lugar mientras sana. Una burbuja de gas en el ojo puede expandirse de forma peligrosa si el paciente viaja en avión, hace buceo o se somete a cualquier otra situación de un alto cambio de presión ambiental. Si el gas se expande dentro del ojo, podría causar un daño grave, incluso pérdida total de la visión. Deberá permanecer a un nivel de altura sobre el nivel del mar similar al del lugar donde le practicaron la cirugía hasta que el doctor le confirme que ha desaparecido ya la burbuja de gas. A diferencia de la burbuja de gas, por lo general no hay restricciones en cuanto a los viajes en avión cuando se trata de una burbuja de aceite de silicona. ¿Puedo viajar después de una cirugía de cataratas? Una cirugía normal de cataratas probablemente no sería un problema para viajar en avión, inclusive, inmediatamente después. Cuando su médico le diga que puede reanudar su vida normal, puede viajar en avión sin inconveniente. Lo único es que no descuide sus citas de control postoperatorio. Aunque la cirugía de cataratas haya sido más difícil o haya tenido complicaciones, el viaje en avión no debe representar ningún problema, a menos que se haya inyectado una burbuja de aire en el ojo como parte de la cirugía. ¿Cuándo puedo viajar después de cirugía de glaucoma? Ya se trata de una iridotomía periférica, de una trabeculoplastia con láser, del implante de una derivación (shunt) o de otras cirugía de glaucoma, el cambio de presión al hacer un viaje en avión no tiene problema después de una cirugía de glaucoma. Podría viajar al día siguiente. Sin embargo, consulte con su médico para que le autorice el viaje en su caso específico, y no deje de asistir a sus controles con la frecuencia necesaria, después de la cirugía.

¿Está bien si viajo después de un trasplante de córnea? En algunos casos se utiliza una burbuja de aire o de gas en el ojo como parte de la cirugía de trasplante córnea. Si tiene en el ojo una burbuja de aire o de gas, hacer un viaje en avión puede ser extremadamente peligroso. Consulte a su oftalmólogo acerca de viajar en avión si ha tenido un trasplante de córnea. ¿Es posible viajar si se tiene un diagnóstico de agujeros o pliegues retinianos? Viajar en avión no va a empeorar los agujeros ni los pliegues de la retina. Sin embargo, a veces, los agujeros retinianos se convierten en un desprendimiento de retina, lo cual constituye una emergencia oftalmológica. Si tiene agujeros o pliegues retinianos, consulte con su médico acerca de planes de viaje prolongados o a lugares exóticos para que no se arriesgue a tener una emergencia sin contar con atención médica de emergencia en un lugar cercano. ¿Qué pasa si he tenido una cirugía para desgarros retinianos? En la mayoría de los casos, la cirugía de preparación de retina se practica con láser. No pasa nada si se viaja en avión después de una cirugía de retina con láser. No obstante, los desgarros retinianos pueden convertirse en desprendimientos de retina – y la reparación del desprendimiento de retina suele requerir una inyección de gas o líquido en el ojo. Ese sería un problema grave si hiciera un viaje en avión. ¿Puedo viajar después de otro tipo de cirugía ocular?

Es seguro viajar después de la mayoría de las cirugías que se practican en la parte exterior del ojo o en los párpados, como una cirugía de pterigio (en la que se retira una proliferación carnosa benigna de la parte externa del ojo) o una cirugía de elevación de las cejas. Lo más importante que hay que tener en cuenta al viajar en avión después de cualquier cirugía de la parte exterior del ojo son las siguientes: • Asegurarse de cumplir con las citas de control programadas; • Mantener el ojo limpio; y • Mantener el ojo y la herida quirúrgica humectados para protegerlos del resecamiento durante el vuelo. ¿Puedo viajar después de que me hayan dilatado las pupilas para un examen? Sí, puede viajar en avión si le han dilatado las pupilas. Sin embargo, no olvide sus anteojos de sol dado que tendrá sensibilidad a la luz. ¿Es seguro volar si tengo queratitis? No hay ningún riesgo en hacer un viaje en avión si tiene queratitis. Sin embargo, el aire dentro del avión puede ser muy seco y puede empeorar los síntomas de la queratitis.

Prepárese para mantener sus ojos humectados utilizando gotas oftálmicas u otros métodos de alivio que le den resultado. ¿Se puede viajar cuando se tiene un desprendimiento vítreo? Sí, se puede tener un desprendimiento posterior del vítreo (cuando el líquido gelatinoso del interior del ojo se recoge y ejerce tracción desde la parte posterior del ojo). No hay ninguna razón por la que viajar en avión pueda empeorar un desprendimiento posterior del vítreo. Sin embargo, el DPV puede llevar a un desprendimiento de retina. Consulte con su médico acerca de su desprendimiento posterior del vítreo y de lo que podría ocurrir después. No sería conveniente que tuviera una emergencia médica en caso de un desprendimiento posterior del vítreo que se convirtiera en un desprendimiento de retina y requiriera atención médica inmediata. ¿Puedo viajar si estoy viendo destellos y miodesopsias? Sí, puede viajar en avión con destellos y miodesopsias.

El viaje en avión no va a empeorar los destellos o miodesopsias. Pero éstos pueden ser un signo grave de un potencial desprendimiento de retina que llevara a pérdida de la visión o a otro problema de la retina. Consulte de inmediato a un oftalmólogo si tiene un incremento súbito de destellos o miodesopsias, preferiblemente antes de hacer su viaje.