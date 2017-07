Compromiso para facilitar el acceso a la Justicia de discapacitados

Fotos RELATOR. Gabriel F. Pacheco.

04/07/2017 -

La incorporación de personas con discapacidad a la planta de trabajadores y profesionales en la Justicia se garantiza con una medida de inclusión que impulsa el Superior Tribunal de Justicia.

"Estas normativas, tanto provinciales como nacionales, motivaron el lineamiento de que al menos el 4% del personal de una entidad pública esté ocupado por personas discapacitadas, lo cual en el Poder Judicial para mi satisfacción se cumple", señaló el Dr. Gabriel Fernando Pacheco, quien se desempeña como relator en una vocalía del Superior Tribunal de Justicia. "En mi caso, como persona con una discapacidad, siento que siempre se me ha integrado y he sido tratado con respeto, lo que me empuja siempre a dar más de mí por la confianza que las personas depositan en mí", expresó el entrevistado.

Además, se organizaron múltiples cursos de concienciación sobre las capacidades diferentes. En esos talleres, se realizaron actividades de simulación sobre distintas discapacidades para generar comprensión y empatía sobre la situación que viven muchas personas. Las gestiones motivadas por el Poder Judicial han sido muy efectivas".

Sin embargo, la tarea no se detiene allí, ya que existen modificaciones que se piensan implementar en el futuro para que las personas con discapacidad.

"Creo que va a haber un cambio social, siempre que la gente se sensibilice en estos temas. La discapacidad no le crea el problema a una persona, sino que la sociedad impone a veces barreras con sus prejuicios. Mientras más nos esmeremos en desarrollar cursos e implementar estos protocolos nacionales y provinciales, lograremos una sociedad más justa", finalizó el Dr. Pacheco.