Guerra en surtidores por el valor de la nafta súpe

04/07/2017 -

El producto de mayor venta en el mercado de combustibles, luego de casi 10 años que no sucedía un evento similar, es la nafta súper. A diferencia de lo que sucedió en los últimos años, hoy la nafta súper más barata no la tiene YPF sino una expendedora de Refinor. Oil la tiene en $21,91, Shell en $22,34, Axion en $21,91, YPF en $21,91 y Refinor en $21,75.

El presidente de la Cámara de Expendedores (Cepase), Dr. Pedro Yorbandi, explicó que "en todas las petroleras, incluida YPF, el producto número 1 en ventas es la nafta súper, con lo cual se está librando la pelea de ventas en la nafta súper". Agregó que "en los demás productos, todos han caído en ventas; el diésel un 23%. La que sigue dando pelea es la nafta súper, por lo cual ninguna petrolera quiere resignar volumen de ventas".

En cambio, hay otro fenómeno que se da en las naftas premium, caracterizado por algo que no sucedía desde hace mucho tiempo: el precio está prácticamente unificado en todas las petrolera en $23,99. En el gasoil, el 500 se ubica en $17,78 en YPF; en Axion a $18,85; en Refinor a $18,73; en Oil a $18,84 y en Shell a $18,74. En este segmento, el precio más competitivo continúa siendo el de YPF.

Por otra parte, en el gasoil premium surgen diferencias más marcadas. El VPower de Shell, en $21,54; el de Oil en $21,02; el Eco Diésel de Refinor en $21,56; el Euro Diésel de Axion en $20,99 y el Infinia Diésel en $20,99.

Para Yorbandi, "en el tema del gasoil se ha desinflado la venta por falta de producción y hasta que los brotes verdes no se empiecen a ver, va a ser muy complicado para las petroleras como están, remontar la venta del gasoil del agro y del transporte". "Las naftas y gasoil premium no han repuntado, pero su volumen no es significativo", señaló.