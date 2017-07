La suba de combustibles autorizada por Nación traerá impacto en precios y en índice de inflación

Fotos YPF. Dejó de tener la nafta súper más barata del mercado.

-

El ajuste en los precios de los combustibles que comenzó a aplicarse este domingo por decisión del gobierno de la Nación tendrá un impacto en el valor de diferentes productos, según lo confirmado a EL LIBERAL por distribuidores mayoristas, comerciantes, transportistas y productores agropecuarios.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Fabián Tarrío, sostuvo que el reciente aumento en los combustibles "impactará en los precios de los productos" y advirtió que el incremento "fue un acuerdo entre privados como transición hacia la libertad de precios para el 2018".

"Este nuevo aumento golpea fuerte al sector Pyme que no consigue recuperar competitividad, sobre todo cuando la presión fiscal es la más alta de la región y los costos de combustibles descendieron en los países que compiten en la exportación", sostuvo, en referencia al incremento promedio del 7,2% en naftas y gasoil.

Juan Carlos Jorge, gerente de una distribuidora local, señaló que la suba de combustibles "va a tener impacto en el precio de venta final de productos. La tonelada transportada de cualquier producto ha subido un 10% aproximadamente. Estaba a $1.800 la tonelada y ha subido a $2.000 y en todo incide el flete porque para trasladar mercadería las fábricas te cobran todo. En los productos finales, el traslado a precios puede estar entre un 3 y 5%", detalló.

El presidente del Centro de Comercio e Industria de La Banda, Andrónico Suárez, señaló que "en el caso de distribución hay determinadas empresas que te ponen ese nuevo precio dentro del precio del producto que te venden, sólo discriminan el IVA e Ingresos Brutos, por lo que estimo que subirán el 3% o tal vez algo más en aquellos productos que tienen alta rotación en góndolas".

Para Miguel Siufi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiagodel Estero (CCI), "históricamente, los aumentos de combustible generaban una corrida de precios y un traslado. Pero viendo la situación, no creo que haya impacto en el sector industrial". Agregó que "el sector comercial no es formador de precios. La información que tenemos es que este aumento que está en el orden del 7% no ha sido aplicado aún en el segmento mayorista. Entendemos que los grandes usuarios no han sufrido aumentos de combustibles, por lo que no debería impactar ni haber aumento de costos, consecuentemente no debería haber desplazamiento a los precios", indicó.

El Ing. Ariel Herrero, presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (Faas), indicó que este nuevo ajuste en el precio de los combustibles, "nos trae un impacto negativo, no sólo en los costos de producción y en cuanto al gasoil que se utiliza para la siembra, sino en la cosecha y en todo el costo de logística y traslado de la producción", señaló.

Añadió que "todo lo que encarezca la logística nos pega de manera directa. En este caso un insumo básico que se usa tanto para producir como para transportar. Así que ni hablar del impacto que tiene un 6%, sobre todo, cuando veníamos con los precios un poco deprimidos esta última semana tanto en la soja como en el maíz, aunque ahora algo repuntó. Pero esto nos impacta en forma directa porque ya está iniciada la cosecha y ahora hay que replantear de nuevo los números".

El titular de la Federación de Empresas del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Daniel Indart, advirtió que el aumento del gasoil "va a incidir" en el precio de la logística. "No hay forma de que las empresas puedan absorber este aumento", alertó.