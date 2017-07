Cómo evitar el contagio de la enfermedad

04/07/2017 -

Para evitar el contagio de la conjuntivitis, los médicos aconsejan una variedad de tips a tener en cuenta, sobre todo entre los más pequeños, quienes suelen ser los más propensos a sufrir el contagio.

Según detallan, es importante: no refregarse los ojos. Es el factor que más predispone a contagiarse una conjuntivitis; evitar compartir gotas de ojos, ya que el que te la presta puede haber tenido conjuntivitis y se comparten las bacterias; evitar compartir almohadas, sobre todo cuando se convive con chicos pequeños. Cuando los padres están con conjuntivitis se aconseja que guarden la almohada en el placard porque los chicos siempre se tiran en la cama; no compartir la toalla del baño; usar antiparras en la pileta, para que los ojos queden aislados del agua. Las personas con conjuntivitis no deben exponerse ni compartir espacios con mucha gente.