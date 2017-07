Preocupa el inusual incremento de los casos de conjuntivitis viral en la época invernal

Fotos CANTIDAD. "No era muy común que aparezcan los casos en esta época. No es normal", dicen los expertos.

Desde hace unas semanas, los consultorios oftalmológicos asisten constantemente a una importante cantidad de pacientes que realizan sus consultas por conjuntivitis. Sin distinción de edad, los afectados van desde niños de sólo meses hasta adultos mayores.

En diálogo con EL LIBERAL, la doctora María Luisa Montoto de Rogel confirmó el impactante incremento de pacientes santiagueños que llegan a consulta por esta patología.

‘Sin llegar a ser una epidemia, los casos son muchos y se trata de una conjuntivitis muy violenta’, sostuvo la oftalmóloga.

"Me sorprende porque hay muchísimos casos de conjuntivitis aún en invierno, y además son muy violentos porque tienen que ver con la caída de las defensas; y como hubo días de mucho calor, los causante de la patología no terminaron de desaparecer. La conjuntivitis en las últimas semanas no ha distinguido edades, porque ataca tanto a niños como a los adultos, y de una manera muy violenta", explicó la Dra. Montoto de Rogel.

Si bien los casos se multiplicaron, la profesional aclaró que "no se trata de una epidemia, pero sí hay muchos casos de conjuntivitis".

"Mientras no haya varios días de frío y el tiempo siga como hasta hoy, alternando las bajas temperaturas con el calor, no se terminarán de desaparecer los casos, porque son muy resistentes a los antibióticos, lo que hace que haya un remanente de casos de conjuntivitis. Antes no era muy común que aparezcan los casos en esta época. Ahora sorprende, no es normal", indicó la oftalmólogo.

Finalmente sostuvo que se trata de "conjuntivitis virósica con mucha inflamación ocular e inflamación presente".